Důvod? Podle všeho mohou Středočeši děkovat Západočechům. Vítěz přeboru Karlovarského kraje Vintířov, ani druhý Hroznětín, postoupit nechtějí a dalším týmům se postup už podle nových regulí nenabízí.

Díky tomu zůstalo v divizi volné místo a Tochovice se zachrání. S nimi i další výše zmíněné celky. "Mám také informace a stejně mi je potvrdili i kluci z Tochovic, s nimiž jsem v kontaktu. Měli bychom být zachráněni," těší předsedu Čechie Velká Dobrá Vladimíra Dufka.

Tochovický předseda Ladislav Černý měl optimistické informace už od soboty, ale neměl je ověřeny. "Ještě jsme čekali a oficiální to není ani teď, ale skutečně bychom se měli zachránit. A jsem za to rád. Na začátku jsme dopláceli na nezkušenost, získali za devět kol jen dva body, ale postupně si mužstvo sedalo a ukazovalo, že divizi hrát může. Bodovali jsme navíc i proti velmi silným týmům," upozornil Černý.

Jen by opět nechtěl hrát skupinu C, kam byly Tochovice loni hozeny jako do vody, aby doplnily stav. Jinak však patří jednoznačně do skupiny A, z příbramského okresu do mají blízko na západ i na jih Čech. "Když zvítězí zdravý rozum, přesunou nás. Vezměte si, že jsme v sezoně jezdili hrozné dálky, celkem sedmkrát to bylo v rozmezí 220 až 280 kilometrů. To je pak výlet na celý den," dodal Černý.

Vše by měly Řídící komise Čech i STK středních Čech potvrdit ve středu 22. června na svých oficiálních stránkách.

Přehled středočeských sestupujících (k 22. 6.)

Z DIVIZE

SKUPINA A: Beroun, Sedlčany

SKUPINA B: Dobříš, Tatran Rakovník

SKUPINA C: Poříčany, Horky n. J., K. Hora



Z KRAJSKÉHO PŘEBORU: Lysá n. L., Lhota, Vlašim B, Český Brod B, Nymburk, Kosoř, Boh. Poděbrady, Poříčí n. S.



Z I. A TŘÍDY

SKUPINA A: SK Rakovník B, Mníšek p. Br., Libušín, Zdice, Sedlec-Prčice

SKUPINA B: Rejšice, FC Mělník, Záryby, Jesenice, Divišov, Pěčice



Z I. B TŘÍDY

SKUPINA A: Klobuky, Rudná, Jedomělice, Velké Přítočno

SKUPINA B: Líbeznice, Radonice, Velký Borek, Holubice

SKUPINA C: Žiželice, Rožďalovice, Liblice

SKUPINA D: Senohraby, Suchdol, Kondrac, Olbramovice

SKUPINA E: Daleké Dušníky, Petrovice, Čisovice