Mladá Boleslav – V Mladé Boleslavi načínal svou kariéru, na tamním stadionu měl dokonce svatbu, teď Marek Matějovský znovu oblékne dres prvoligového mužstva. Jeho číslo? Samozřejmě osmička. Stejné nosíval i před tím, než se před osmi lety vydal do světa.

ZKUŠENÝ ZÁLOŽNÍK Marek Matějovský pózuje s dresem Mladé Boleslavi, kam se po osmi letech vrací. | Foto: ČTK/Radek Petrášek

Čtyřiatřicetiletý bývalý reprezentant zamířil do Boleslavi na roční hostování ze Sparty, kterou opouští po šesti letech. Zároveň se středočeským klubem podepsal roční smlouvu platnou od července 2017.

„Ve chvíli, kdy Marek odešel do Readingu, jsem věřil, že když ještě budu v klubu, přijde doba, kdy se Marek do Boleslavi vrátí. Jsem rád, že ta situace nastala teď. Tomáš Rosický přišel do Sparty, toho jsem se snažil využít. To, co Tomáš Rosický znamená pro Spartu, to Marek znamená pro Boleslav," řekl prezident Mladé Boleslavi Josef Dufek na včerejší mimořádné tiskové konferenci. Jelikož Matějovský měl ve Spartě smlouvu do roku 2017, bude nejprve v Mladé Boleslavi rok hostovat a Letenští se budou do konce sezony částečně podílet na jeho platu.

„Vždy jsem si to tak maloval, že se tady jednou objevím znovu. Ta doba přišla teď. Věřím, že můžu nějakým způsobem navázat na tu dobu, kdy jsem odsud odcházel. Byly tu úspěchy, hrálo se dokonce v základních fázích pohárů. Doufám, že by se to mohlo opakovat," věří Matějovský, který v Boleslavi navlékal i kapitánkou pásku. „Už v minulosti jsem říkal, že v české lize nebyl jiný klub, kde bych mohl působit. Už se mi nechtělo někde handrkovat, pokoušet štěstí někde za hranicemi. Byl jsem rád, že jsme se mohli domluvit, rozhodnutí bylo jednoznačné," dodal.

V Mladé Boleslavi působil od třinácti let a pomohl týmu k postupu do nejvyšší soutěže. Patřil ke klíčovým hráčům, svými výkony si řekl o první pozvánku do národního týmu a v roce 2008 také o přestup do anglického Readingu. Po dvou letech se vrátil do ligy a oblékl dres Sparty, kde dělal i kapitána a klubu za šest let pomohl ke čtyřem trofejím.

V poslední době však i kvůli zranění kolena vypadl ze sestavy, navíc po příchodu Rosického by byla jeho situace ještě složitější. Proto se rozhodl pro návrat domů. Mladá Boleslav navíc potřebuje špílmachra poté, co se jí zranil reprezentant Jakub Rada.

„Působil jsem ve Spartě šest let a poslední tři čtyři roky mi bylo každé přestupové období zmiňováno, že asi moc hrát nebudu a že se budou snažit najít jiné alternativy. Bylo to už za pana Lavičky a vždy se to vyvrbilo tak, že jsem patřil do základní sestavy. Pan Ščasný mi to zmiňoval v zimě i teď v létě. Přesto jsem nějaké zápasy odehrál. To stanovisko Sparty bylo takové, že mě mohou postrádat, a potom už nebylo co řešit," uvedl Matějovský.

Zatím neví, kdy bude moci po artroskopickém zákroku nastoupit. „Budu se snažit, aby to bylo co nejdřív. V tuhle chvíli jsem začal s tréninkem na hřišti. Věřím, že každým dnem to bude lepší a brzy se zapojím naplno," řekl. V Mladé Boleslavi se bude věnovat i trenérské roli. „Už jsme domluveni, že se bude starat o prcky kolem devíti deseti let v naší akademii. Myslím, že by Marek mohl působit i v nejvyšším managementu a za několik let i v mé pozici," usmál se Dufek.

V české lize má Matějovský odehráno 254 utkání a vstřelil v nich devět branek. Dalších 15 zápasů a jeden gól zaznamenal v národním dresu.