V domácím táboře zavládla po dvoudenních bojích radost z prvenství, vedení mužstva ale bralo turnaj hlavně jako přípravu na sezonu. Prostor k porovnání se s kvalitními soupeři chtělo dát všem členům kádru. Podle vedoucího Slavie Luboše Randáka turnaj tento cíl splnil.

„Všechny zúčastněné týmy byly vyrovnané a navíc se hrálo fér. Ještě jednou bych touto cestou chtěl poděkovat Libiši, Vysoké a Chotětovu za účast a divákům za přízeň," vzkázal.

Jediný mimookresní účastník si finále rovněž zajistil v rozstřelu poté, co v semifinále remizoval 3:3 s Vysokou. Chotětovští se v Borku představili ve značně mixované a pokaždé jiné sestavě. B-třídní klub má z čeho vybírat, do soutěží totiž staví hned tři týmy dospělých.

„Cílem tohoto turnaje bylo zkusit hráče na jiných pozicích a také vyzkoušet nové,“ přiblížil zkušený brankář Petr Ulman, který o víkendu odchytal tři ze čtyř poločasů.

Nad Vysokou hosté z Boleslavska dvakrát vedli, po hattricku Gabča ale nakonec oni zachraňovali remízu, kterou zúročili v penaltách. Ve finále dávali góly už jen domácí, za stavu 3:0 i do vlastní branky. Větší drama se ale nekonalo. Tečku za turnajem udělal gól na 4:1. „V tomto zápase jsme hráli více na míči, ale domácí dávali góly a trestali naše chyby,“ charakterizoval finále ze svého pohledu Petr Ulman.

Chotětov se stejně jako jeho sobotní soupeř z Vysoké představí ještě před prvním mistrovským utkáním v předkole středočeského poháru (hraje se 14. srpna). Duel v Suchdole bude podle brankáře Ulmana spolu s tím dalším přípravným už více určující směrem k dlouhodobé soutěži. „Zde bychom už chtěli vyzkoušet, jakým systémem budeme hrát a také, kdo začne na jakých pozicích,“ dodal.

Na tým okolo nakonec nejlepšího střelce turnaje Josefa Gabča mladšího zbyla po nedělní porážce 2:4 od Libiše až čtvrtá příčka. „Poslední jsme určitě skončit nechtěli, bohužel utkání s Libiší jsme nezvládli podle našich představ,“ potvrdil trenér a předseda Vysoké Václav Řízek, že se jeho barvám vydařilo herně i výsledkově lépe sobotní utkání.

„Do turnaje jsme zapojili čtyři dorostence, hodně jsme střídali, zkoušeli hráče na různých postech. Z tohoto pohledu jsme s turnajem spokojení,“ našel kladnou stránku. Vysoká ve zmíněném poháru jako vítěz toho okresního vyzve na domácím hřišti Jivinu, krajského nováčka z Boleslavska.

V Libiši si pochvalovali zlepšení oproti předešlému ročníku turnaje. „Minulý rok jsme od stejných soupeřů dostali 15 gólů ve dvou zápasech a dvakrát jsme vysoko prohráli. Jsem rád, že tento rok jsme sehráli důstojnější roli,“ zmínil na klubovém webu hrající trenér Ondřej Eisner.

Sobotní zápas viděl jako vyrovnaný zaslouženě remízový. „V neděli jsme sice nebyli v nejsilnějším složení, ale myslím, že jsme proti Vysoké předvedli také velmi dobrý výkon a vyhráli jsme nakonec zaslouženě. V obou utkáních jsme hráli zodpovědně a obětavě. Obojí musíme přenést i do mistrovských zápasů. David Makovský dal ve dvou zápasech tři góly a jeho sebevědomí směrem do ofenzivy je už teď pro mužstvo velkým oživením. Věřím, že to tak bude pokračovat i dál," hodnotil.