Velká sláva v Bakově. Fotbalisté si připomenou výročí, přijede výběr hvězd

Bohatý sportovní i doprovodný program plný nevšedních zážitků nabídnou oslavy sto deseti let založení fotbalového klubu v Bakově nad Jizerou. Bude rozhodně na co koukat, nabídka je pestrá a bylo by škoda na této události chybět. Oslava se uskuteční v sobotu 26. června.