„Pro nás je to taková malá tragédie a velká černá kaňka na tom zápase. Musíme se s tím nějak vypořádat. Hlavně ať je co nejrychleji zpátky,“ komentoval zranění trenér Benátek Tomáš Staněk.

Smolný moment potkal osmadvacetiletého hráče jen několik minut poté, co se proti klubu, kterým rovněž prošel, objevil na hřišti. „Šel s míčem, srazili s protihráčem, a jak dopadl, tak si zlomil klíční kost,“ popsal Staněk, kterému nepříznivou diagnózu potvrdil po vyšetření telefonicky samotný hráč. „Je to pro nás do začátku sezony velké minus,“ mrzelo ho.

OBRAZEM: Porážka se vztyčenou hlavou. Hradiště padlo v Dobrovici jen těsně

Nebýt této situace, hodnotil by nový trenér Benátek zápas s týmem hrajícím o stupínek výš jako velmi přínosný. „Soupeř byl hlavně v prvním poločase pohyblivější a velmi rychlý, na což jsme se samozřejmě připravovali. Myslím, že celkově ale vyrovnaný zápas. Pro nás byly přínosem věci směrem do defenzivy. Na druhou stranu jsme postrádali více jednoduchosti do útoku,“ shrnul.

Jediný gólový moment přišel hned v úvodu, kdy domácí Dufek potrestal špatnou rozehrávku hostujícího celku. „Na gól jsme jim namazali na vápno po individuální chybě při spolupráci Kopy s brankářem Strakou,“ vrátil se Staněk ke chvíli, která rozhodla o výsledku.

O nadcházejícím víkendu čeká Benátky další souboj s třetí ligou, tentokrát doma proti Živanicím. Rezerva Boleslavi nastoupí k už pátému utkání přípravy v úterý, soupeřem bude béčko Českých Budějovic.

Boleslav rychle vedla o dva góly, přesto generálku na ligu nakonec prohrála

FK Mladá Boleslav B – SK Benátky n. J. 1:0 (1:0)

Branka: 3. Dufek. Rozhodčí: Tvaroh – Kuba, Šebela. Diváci: 50.

Boleslav B: Kořán (46. Karmazín) - Vlk, König, Rulc, Leitl (46. Holakovský) - Novotný (46. Hradec), Snížek, Vostřel, Tichý - Vojta (60. Zahustel), Dufek (46. Gregor).

Benátky: Straka (46. Ulrich) – Zabilanský (65. Sudek), Kopa, Borovička (46. Glöckner), Komma (75. Šimek) – Bodlák, Vobořil (65. Jimmy), Komárek, Šimek (46. Zedníček) – Jimmy (46. Boček, 55 O. Macek), M. Macek (70. Poustecký).