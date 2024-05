Takhle si poslední domácí utkání v nadstavbové skupině FORTUNA:LIGY o titul určitě nepředstavovali. Fotbalisté Mladé Boleslavi odešli z duelu se Spartou s drtivou porážkou 0:5. Jejich vedení čelí od závěrečného hvizdu kritice za povolání těžkooděnců, kteří měli zamezit vstupu hostujících příznivců na hrací plochu. Na sítích to ovšem schytává nejen za to.

Fotbalisté Sparty po skončení utkání v Mladé Boleslavi oslavili druhý titul v řadě. | Video: Martin Bouška

Hlavní pozornost po závěrečném hvizdu utkání čtvrtého nadstavbového kola na ploše Lokotrans arény vysloužili slavící sparťané. Boleslavská část publika musela skousnout, jak jejich hráči mizí bez rozloučení v útrobách stadionu.

„Ani tým a ani Holoubek nepoděkovali svým fanouškům a radši utekli do pr…! Nechci takový tým v evropských pohárech! Pro ostudu všichni!“ rozohnil se na facebookových stránkách středočeského klubu Tomáš Bernard, který se představil jako Boleslavák.

Za ostudu boleslavského fotbalu označil i pozápasový obrázek od protilehlé tribuny, kterou prakticky celou obsadili příznivci Sparty. „To, co dělali pořadatelé na konci s policií, tak to byl humus. Několik lidí v háji na zemi a čekali jen na záchranku díky policii,“ líčil.

Skandál v Boleslavi: Sparta chtěla slavit titul, fanoušci skončili v sanitce

Co proto si domácí klub vysloužil také za samotný výkon v utkání a celé nadstavbové skupině. „Ve finálové skupině jsme nedali ani gól - ten v Ostravě byl vlastní,“ připomněl Josef Hort, označený jako přední fanoušek.

V naštvání někteří sobotní výkon glosovali tak, že to vypadalo, jako by tým měl nakázáno nebránit v utkání čtyřgólového Jana Kuchtu, zetě prezidenta klubu Josefa Dufka. V kritice šli ovšem ještě mnohem dál proti proudu času. Řada z nich se evidentně stále nesrovnala s koncem trenéra Marka Kuliče v zimní přestávce Fortuna:liga. „Jedou jen ze setrvačnosti, zlatý Kulič! Za něho se hrál krásný útočný fotbal! Na tohle se nedá dívat!“ má jasno Milan Videcký.

Luděk Sosnovec adresoval kritiku nejen současnému trenérovi Davidu Holoubkovi. „Co dělat p. Dufku, koho zájmy vlastně hájíte? Vlastní fanoušky houfy odháníte, to chcete být v Lokotrans Aréně sám s pár vyvolenými? Marek Kulič přitahovat fanoušky fotbalu a FKMB byl aspoň v útoku nebezpečný!“ napsal.

Kuchta vystřílel na tchánově hřišti Spartě třicátý osmý titul

Našli se ovšem i ojedinělé hlasy, které se klubu zastaly. „Já bych spíš vyzvedl vynikající pohyb Sparty a kvalitu na balónu. Tam byl asi největší rozdíl. Sparta z prvních tří šancí dala tři góly,“ nepřipojil se „k plivání“ na svůj klub Martin Raien Jeník.

Na síti X se pak hojně řešilo, zda bezprostředně při "titulových" oslavách na venkovním hřišti fanoušky vpustit mezi hráče či nikoli. „Kdyby se hrálo na Letné, tak ať tam fans klidně jdou, ale když se hraje venku, je třeba dodržovat pravidla tamního stadionu a pořadatelů. Myslím si, že fans budou mít ještě hodně příležitostí to s týmem oslavit,“ vyslovil svůj názor Vojta Felkel pod kritickým příspěvkem marketingového ředitele Sparty Kamila Veselého. Někteří argumentovali možnou hrozící škodou na trávníku či například televizní technice.

Ondřej Lošoth na stejném místě zmínil i možnou chybu v komunikaci ze strany Sparty. „Tohle jste měli vyřešit lépe jako klub, pokusit se to domluvit a pokud by i tak byla Mladá Boleslav proti, tak to jasně komunikovat směrem k nám. Mohli jsme si na stadionu ušetřit zbytečné negativní emoce,“ posteskl si.