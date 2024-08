/OSOBNOST DENÍKU/ Do své dost možná rekordní sbírky na jaře přidal další postup…

Zastánce i odpůrce má mezi fotbalovou veřejností krok, ke kterému se po pěti odehraných zápasech v lize a v mezičase klíčového boje o podzim v Evropě , odhodlalo vedení FK Mladá Boleslav. Co spojuje oba tábory, je údiv nad načasováním „akce“ Brännström místo Holoubka.

„Výborná zpráva,“ reagoval v diskusi na klubovém facebooku spíše jako jeden z mála fanoušek podepsaný jako Tomáš Pitoňák. Napsal o sobě, že na Bolku chodí dvacet let, a Davida Holoubka oznámkoval jako jednoho z nejhorších trenérů, co ve městě škodovek působili. „Na Švéda jsem velmi zvědavý, protože ho neznám,“ přidal.

Že fotbal pod Davidem Holoubkem nebyl zrovna pastvou pro oko, si myslí i jiní. Připomínají ovšem, že Boleslav po letech ztroskotávání v úvodních předkolech stanula na prahu hlavní části jednoho z evropských pohárů.

Právě načasování výměny mezi oběma zápasy s maďarským Paksi FC (doma 2:2) je trnem v oku řady diskutujících, ať už jsou jejich sympatie k dnes už bývalému kouči Bolky Holoubkovi jakékoli.

„Vyhodit Holoubka před odvetným utkáním, které má vliv i na český fotbal všeobecně = koncepce,“ rýpl si diskutující podepsaný jako Josef Banán Zdobinský, podle kterého jde o další z přehmatů vedení FK za posledních osm měsíců, konkrétně od vyhazovu Marka Kuliče. Někteří to ovšem vidí jako šanci se o postup do Evropy „opravdu poprat". „Věřím, že to ten tým nakopne,“ myslí si Ondřej Dvořák.

I na síti X nestačí lidé kroutit hlavou. "A zase se budou soustředit na poháry na příští rok," píše ironicky Zdenek Najbert.

"Ale mají vizi a dlouhodobou strategii, že by je švédský kouč mohl dostat v horizontu několika let (nutná stabilizace že) až do evropských pohárů," přidal se BettingGuru se zjevnou narážkou na blízkost pohárové Evropy už i pod trenérem Holoubkem.

Ozval se i fotbalista a televizní expert Zdeněk Folprecht:

Bez odezvy nezůstal pochopitelně ani fakt, že vystudovaný psycholog Andreas Brännström bude prvním cizincem na boleslavské lavičce. „Uvidíme, třeba z něj bude druhý Priske,“ napsal Michal Vinš spolu s rozesmátým smajlíkem v narážce na úspěšného Dána angažovaného Spartou před návratem na mistrovský trůn.

Jenže o pár let dříve ji předcházel nezdar s Italem Stramaccionim… „Tak to je pohroma. Český kluci potřebují trenéra typu Holoubka. Tohle v MB nemůže fungovat,“ má jasno Martin Horák. Další z příspěvků připomněl, že na posledních dvou štacích v roli hlavního trenéra osmačtyřicetiletý stratég vydržel v součtu jen rok a půl. S AIK Stockholm se přitom loni v létě loučil s pouhými čtyřmi výhrami v sedmnácti zápasech a od té doby netrénoval.

Jakou stopu začne psát v Mladé Boleslavi?