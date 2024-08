První zápas o postup do hlavní fáze Konferenční ligy, a tedy i prestiž, slávu a v neposlední řadě desítky milionů korun, se už už nachyloval ke svému konci. Pro Mladou Boleslav toho času hodně hořkému. Dlouho kontrovaný zápas s nevýrazným soupeřem z maďarského klubu Paksi FC si Středočeši v závěru nechali málem protéct mezi prsty. Během pěti minut inkasovali dva góly a stav 1:2 veselý nebyl. Než v sedmé minutě nastavení zaúřadoval fantom posledních boleslavských zápasů…

Tomáš Ladra na poslední chvíli vykouzlil do odvety daleko přijatelnější výsledek 2:2. Z přímého kopu ze sedmnácti metrů poslal míč přes zeď pomocí břevna do sítě.

„V minulém pohárovém utkání jsem dal takový gól, akorát z druhé strany, takže jsem si věřil,“ připomněl ofenzivní záložník v pozápasovém rozhovoru pro O2 TV Sport, že se podobným způsobem prosadil už u o týden dříve.

Ve venkovní odvetě s izraelskou Beer Shevou sedmadvacetiletý odchovanec skóroval dokonce dvakrát a právě on byl strůjcem nakonec postupového obratu.

Sestřih utkání:

„Tomáš to má z téhle střední vzdálenosti na tuty. Jak to je kolem vápna, tak my ostatní, co bychom si to kopli, tak už tam ani nechodíme. Dneska jsem si po tom faulu jenom říkal, že to je zase jeho chvíle. A on to opět potvrdil,“ vysekl poklonu další z exekutorů přímých kopů Vasil Kušej.

„Tomáš má kopací techniku opravdu vytříbenou. Využíváme ho nejen na přímáky, ale společně s Vasilem a Matějdou i na rohy,” chválil i trenér David Holoubek.

Zda bude pozlacená i poslední Ladrova paráda, ukáže až odveta. Jisté je, že boleslavské partě se k Dunaji pojede mnohem lépe, než kdyby po domácím utkání ztrácela. „Zachránili jsme do odvety alespoň remízový výsledek, to se počítá. Určitě pojedeme postoupit,“ posuzoval výsledek tahoun Bolky.

Rodák z České Lípy letos na jaře prodloužil v Boleslavi smlouvu o další tři roky. Vzájemnou důvěru, o které mluvil těsně po podpisu, nyní splácí vrchovatě.

Trefy z přímých kopů přitom nejsou zdaleka jedinou silnou stránkou jednoho z nejzkušenějších mužů Holoubkova kádru. V minulém ligovém utkání v Olomouci zaznamenal autor rovných třiceti ligových branek dvě asistence a daleko nebyl od třetí.

Ceněný je i za svůj přístup k fotbalu. Dnes už bývalý dlouholetý prezident klubu Josef Dufek o něm mluví jako o hráči, který pro Boleslav vždy odvedl maximum a nikdy nepatřil k problémovým nebo často zraněným.

Pokud bude ve svých výkonech pokračovat, nemusel by být bez šance, aby po mládežnických reprezentacích nahlédnul i do té seniorské…