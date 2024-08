„Myslím, že můžeme být spokojení. Jsou tam jak atraktivní soupeři jako Betis, tak i někteří hratelní a dá se říct vyrovnaní,“ podělil se o dojmy záložník Mladé Boleslavi Tomáš Ladra.

Po návratu z Paksi dostali hráči v pátek volno a los sledovali individuálně. Tomáš Ladra s přítelkyní. V šestici soupeřů z nejrůznějších koutů Evropy jej pochopitelně nejvíce zaujal Real Betis Sevilla.

„Když jsme včera letěli domů, tak jsme si dělali srandu, že bychom chtěli Chelsea, ale dostali jsme Betis, takže to je víceméně jedno. Jsou to oba giganti, takže jsme určitě spokojení tady s tím výběrem,“ poznamenala opora Bolky, která byla v předkolech svými výkony hodně vidět.

Soupeři Mladé Boleslavi Doma: Real Betis Sevilla (ESP), Lugano (SUI), Jagiellonia (POL) Venku: Molde (NOR), Vitória Guimarães (POR), Noah (ARM)

Právě protivník z prvního výkonnostního koše bude k vidění v domácím prostředí, které Boleslav kvůli nízké kapacitě vlastního stadionu nalezne v Malšovické aréně v Hradci Králové. „Doufám, že do Hradce přijedou naši fanoušci a bude vyprodáno. Každý zápas v Konferenční lize je pro nás sen. Betis bude asi největší prověrka,“ těší se Tomáš Ladra na všechny evropské zápasy.

Jak se smiřuje s tím, že domácí zápasy neuvidí Lokotrans aréna? „Samozřejmě by bylo lepší hrát doma v Bolce, bohužel jsou nějaká pravidla, která nám to neumožňují. Ale věřím, že fanoušci za námi do Hradce přijedou. Je tam větší stadion, může přijít více lidí a být lepší atmosféra,“ uvedl.

Byť je Betis hlavním lákadlem, souhlasí i Tomáš Ladra, že kvalitu mají i další týmy. „Jagiellonia je mistr Polska, ti budou určitě silní. Stejně tak švýcarské Lugano. Je jich tam více,“ přemítá.

Kdy se bude hrát? 3. října 2024

24. října 2024

7. listopadu 2024

28. listopadu 2024

12. prosince 2024

19. prosince 2024 Ve kterých termínech bude hrát FKMB doma a venku a s kým se teprve rozhodne.

Na některé soupeře pak mají v týmu rovnou „experty“. O Luganu bude na základě svého pětiletého působení v Basileji určitě mnoho užitečného vědět Marek Suchý. Přímo v portugalské Vitórii Guimarães působila před svým návratem do Česka brankářská jednička Matouš Trmal.

„Marek si přál, ať dostaneme nějaké Švýcary, ten je určitě spokojený. Ke Guimarães nám zase určitě něco víc řekne Matouš,“ zmínil Tomáš Ladra.

| Video: Youtube

Co říká na zbrusu nový model soutěže? „Je to novinka. Uvidíme, jak to bude vypadat. Postupovat bude snad prvních 24 týmů. Určitě to bude zajímavé a myslím, že i vyrovnané. Uvidíme, kam to dotáhneme.“

Pokud mu vyjde jeho soukromý tip na boleslavský bodový zisk, neměl by být pro Středočechy podzimní program konečnou. „Tipuju dvanáct bodů. Musíme mít a máme velké cíle,“ uzavřel s úsměvem.