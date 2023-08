Víkendové fotbalové menu. Svá kola roztáčí už také nová sezona v krajském přeboru a I. A třídě.

Předzápasový trénink FK Mladá Boleslav před nedělním zápasem proti Slavii Praha | Foto: Jiří Koros

Zatímco týmu od krajské I. B třídy níže čekají o víkendu generálky na ostrý soutěžní podzim, celky krajského přeboru i I. A třídy vstoupí prvním kolem do nové sezony.

Svátek fotbalu pak čeká v Mladé Boleslavi na příznivce ligové kopané. Třetí Boleslav totiž přivítá na svém hřišti druhou pražskou Slavii. Souboj dvou dosud neporažených celků odstartuje před vyprodaným hledištěm v 15 hodin.

A třída na startu. Bousov usiluje o ligovou posilu, nováčka vede staronový kouč

„Slavia je favoritem, ale my se jí nebojíme a těšíme se na ni. Domnívám se, že doma jsme hodně silní a budeme to chtít dokázat. Slavia se prezentuje vysokou herní intenzitou a sebevědomým držení míče, mají tak široký hráčský kádr, že když vystřídají, tak jejich síla nezeslábne, spíše ještě vzroste, toho jsme si vědomi a počítáme s tím. Očekávám plné tribuny a ty jistě poženou hráče obou týmu dopředu,“ uvedl mladoboleslavský trenér Marek Kulič.

Kam za fotbalem



SOBOTA 12. SRPNA

ČFL: Mladá Boleslav B – Ústí n. L. (10.15). Divize: Kosmonosy – Velké Hamry (10.30), Dobrovice – Turnov (17). I. A třída: Luštěnice – Horky (17).



NEDĚLE 13. SRPNA

FORTUNA:LIGA: Ml. Boleslav – Slavia Praha (15). I. A třída: Kosmonosy B – Hlízov (17).

„Slavia má ráda nátlakový fotbal, je známá okamžitým represinkem po ztrátě balónu a na to si v defenzívě budeme muset dávat pozor. Přijede hodně příznivců Slavie, ale myslím si, že i fanoušků Boleslavi bude dost a budou slyšet. Plný stadion a bouřlivá atmosféra je pro fotbal obecně. a hlavně pro nás hráče na hřišti, jenom dobře a já osobně to mám velmi rád,“ řekl mladoboleslavský stoper Marek Suchý a za celou kabinu potvrdil, že zisk sedmi bodů z úvodních tří zápasů je pro celý tým povzbuzující jev do aktuální sezony.

Boleslav ale více než sedm let pražskou Slavii neporazila. Naposledy vyhrála doma v sobotu 5. března 2016. Od té doby ve třinácti ligových zápasech nebodovala, když prohrála sedmkrát ve Vršovicích a šestkrát doma. Blýsknutím na lepší časy byla domácí remíza 1:1 v neděli 9. dubna 2023, čili zisk jednoho bodu po dlouhých pětaosmdesáti měsících půstu.

OSLAVY V REJŠICÍCH

Přestože áčko Rejšic zažije svou obnovenou premiéru v I. A třídě na hřišti mělnické Pšovky, bude v sobotu na jeho hřišti pořádně rušno. Uskuteční se zde totiž oslavy 80. výročí založení místního fotbalového klubu. Třešničkou jejich programu je od 17.30 hodin zápas legend Rejšic a sousedních Kosořic. Po pikantním derby následuje od 21 hodin přímo v areálu taneční zábava.

Oslavy v RejšicíchZdroj: SK Rejšice