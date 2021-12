Už dávno divizní Kladno pamatuje i lepší časy, ve kterých za něj nastupovala i jedna z legend Slavie Jan Suchopárek. Toho na soupisce sešívaných do derby nenajdete, ale jiné bývalé borce s kladenskou minulostí ano. Utkání internacionálů - to jsou ti mladší – odehraje za Spartu Štěpán Kuč era (kromě Kladna hrál v posledních letech za Štěchovice) a za Slavii Martin Hyský a Tomáš Klinka. Kladensko částečně zastupuje ještě obránce Radek Dosoudil, do letošního jara opora Hostouně, která už dnes pomáhá do třetí ligy Neratovicím.