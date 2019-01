Mladá Boleslav/ FK Mladá Boleslav potvrdila změnu na trenérském postu, vrací se Dušan Uhrin mladší

Trenér Pavel Hapal v Mladé Boleslavi skončil. Vaz mu zlomily katastrofální výsledky v jarní části sezony. "Bohužel nastal odklon od našich cílů, proto jsme sáhli k odvolání trenéra," komentoval vzniklou situaci sportovní ředitel klubu Jaromír Šetrle.



Poslední kapkou bylo domácí katastrofální vystoupení proti Liberci, které domácí tým prohrál ostudně 1:4. "Ještě večer se sešlo vedení klubu a ovolalo kouče Hapala," objasnil Šetrle.



Ještě během noci z neděle na pondělí kontaktovala Boleslav nového trenéra. "Měli jsme jedinou variantu," řekl Šetrle. Tou je boleslavský starý známý Dušan Uhrin mladší. Ten před dvěma lety opustil Mladou Boleslav a odešel hledat štěstí do fotbalově exotického Rumunska. Zde působil v Temešváru a poté v Kluži, kde však měl rozpory z vedením klubu. "V Rumunsku je zvláštní způsob práce. Za rok a půl mého působené bylo odvoláno 46 prvoligových trenérů," řekl Uhrin na adresu Rumunska.



Jak dlouho zvažoval nabídku návratu do Mladé Boleslavi? "Já jsem se chtěl vrátit do Čech, a že je to zrovna Mladá Boleslav, je hodně příjemné. Vždyť jsem tady zažil největší trenérské úspěchy. Hned jsem věděl, že nabídku přijmu, jenom jsem to ještě konzultoval s rodinou," komentoval nový boleslavský kouč.



Leží před ním jediný a jasný cíl - dostat Mladou Boleslav do evropských pohárů. Má na to čtyři ligová kola. "Musím nejprve poznat všechny hráče, neboť se kádr od mého odchodu hodně změnil. Ten tým musí dokázat, že je tak kvalitní, jako Boleslav před dvěma lety," řekl Dušan Uhrin mladší.



Říká se, že člověk nevstoupí dvakrát do téže řeky. Dušan Uhrin však věří, že v tomto případě toto pořekadlo platit nebude. V Mladé Boleslavi podepsal kontrakt na dobu neurčitou.

