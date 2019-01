Semice - O vysoké prohře bělských fotbalistů v Semicích rozhodl výpadek ve druhém poločase.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Martin Dostál

Semice – Bělá p. B. 6:1

Semičtí fotbalisté, kteří se připravují na krajskou I. A třídu, sehráli další utkání, v němž porazili svého soupeře pětibrankovým rozdílem. Bělá je účastníkem nejnižší krajské soutěže.

Jako první se do černého trefili hostující fotbalisté už po devíti minutách, ale Semice rychle snížily, když daly gól ve 13. minutě, a ještě do poločasu skóre otočily.

Po změně stran dávali góly už jen domácí fotbalisté a skóre se zastavilo na čísle šest. Hlavní postavou v domácím dresu byl opět útočník Michal Koštíř, který zatížil konto soupeře třemi zásahy. Další góly přidali T. Bubeník, Kapička a Novotný.

„Hosté se rychle ujali vedení, ale nám se povedlo záhy srovnat. Ve hře ale byla zase spousta nepřesností, chvílemi to byla pěkná holomajzna,“ přiznal semický trenér Josef Pavliš. „My jsme se ve druhém poločase dokázali prosadit střelecky a v rychlém sledu jsme dali tři góly za sebou. To bylo rozhodující. Pak si ale chtěli všichni až moc zahrát fotbal, a to bylo ku škodě. Hra nebyla taková, jakou bych si představoval, prostě to nebylo ono. Výsledkově to sice vypadá, že bylo utkání jednoznačné, ale herně to zase takový rozdíl nebyl,“ dodal šéf semické lavičky.

Branky domácích: Koštíř 3, Kapička, T. Bubeník, Novotný. Poločas: 2:1.

AFK Sokol Semice: Zemánek – Neuhausel, Novák, Bříza, Kupka – Bašus, Bošina, Kapička, Hromadník – Koštíř, Šimůnek (střídali T. Bubeník, D. Houška, Novotný).