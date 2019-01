Sadská - Luštěničtí fotbalisté i v oslabení sahali nejméně po bodu

Ilustrační foto. | Foto: Petr Šilar

Sadská – Luštěnice 2:1

Utkání fotbalové I. B třídy mělo rozdílné poločasy. Hosté si za výkon ve druhé půli zasloužili alespoň bod, možná i více.

Vstup do utkání byl pro hosty doslova šokující. Již ve 2. minutě se k odraženému míči dostal domácí střelec Štácha a nezaváhal – 1:0. Ve 20. minutě obdržel prvou žlutou kartu Birkuš za nekoordinovaný pohyb ruky při střelbě. Hra se v prvém poločase odehrávala převážně mezi šestnáctkami .

Šanci prováhal hostující Zikmunda, a přišel trest. Ve 39. minutě podruhé zaváhala obrana hostů, domácí hráč si teatrálním pádem řekl o penaltu, kterou Sadská proměnila. Ve 42. minutě viděl hostující Birkuš druhou žlutou a šel předčasně pod sprchy.

Ve druhém poločase na hřiště nastoupily úplně jiné Luštěnice. Na domácí doslova vlétly a v deseti hráčích Sadskou jasně přehrávaly. V 65. minutě byl v čisté střelecké pozici sražen kapitán Kopa, penalta se však nekopala.

Vůle zvrátit výsledek u hostů byla veliká. V 69. minutě střídající Miškovský vybojoval míč, uvolnil Zikmundu a jeho parádním centr zužitkoval hlavou Jakubův – 2:1. V 86. minutě v samostatném průniku ideálně Kopa uvolnil Miškovského, ale ten vyrovnání odmítl.

Trenér Luštěnic Hanuš: „To, že to není jen o fotbale, jsem se za šestatřicet let trénování přesvědčil už mnohokrát, ale nesu to čím dál hůř. Ve druhém poločase jsem byl na hráče pyšný. Chyby tam byly, ale vnitřní sílu tým má.“

Luštěnice: Skalák - Fišera, Pavlíček, Archman, Dušička – Jakubův, Birkuš, Hůlka (77. Batala), Kopa – Zikmunda, Antl (63. Miškovský).

JITKA HANUŠOVÁ