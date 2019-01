Čejetice/ Potápějící se loď opustily všechny opory.

Trenér Čejetic Radovan Hromádko (vzadu vlevo) má o čem přemýšlet. | Foto: Karel Jedlička

V nezáviděníhodné situaci jsou v polovině jarní části fotbalové I. A třídy fotbalisté Čechie Čejetice. Na podzim skončili poslední a v zimě je opustil hlavní sponzor, což byl signál k úprku i pro většinu hráčů, ponejvíce těch, kteří Čechii posílili v posledním úspěšném období.

S torzem kádru dali Čejetičtí v sedmi jarních zápasech jediný gól z penalty, dostali jich 27 a jejich naděje na záchranu jsou čistě teoretické. Porážku 0:3 s rezervou Čáslavi vzal trenér Radovan Hromádko sportovně. „Pro nás je to úspěch. Kvalitnímu soupeři jsme nebyli jen sparingpartnerem, neudělali jsme ostudu jako před týdnem v Bakově. Škoda druhého gólu, který zkušený Krejčík trochu podcenil. Co ale chcete s třemi šestnáctiletými kluky a pěti dalšími dorostenci v sestavě, které jsme museli navíc po poločase prostřídat, protože další den hráli mistrák dorostu,” pokrčil rameny dlouholetý ligový útočník.

„Potěšil mě třeba Malák, který měl po přestávce tři šance, bohužel je nezakončil. Do přestávky měl soupeř plno sil, tak jsme s nimi nemohli hrát fotbal, to by byla sebevražda.”

Současná síla týmu z boleslavského předměstí je nejvýše na úrovni okresního přeboru, vždyť řada hráčů působila dosud v nejnižší soutěži, okresní 4. třídě.

„Jde nám o to, dohrát soutěž se ctí a v létě se uvidí, co s klubem bude dál. Že je A třída nad strop našich možností, se vědělo už dávno, když nás opustilo tolik hráčů. Nechali nás ve štychu, ale aspoň se tak ukázal jejich charakter,” prohlásil Radovan Hromádko.

KAREL JEDLIČKA