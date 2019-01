Kosmonosy - Výkon rozhodčího Kosiny v derby Kosmonosy - Dlouhá Lhota byl hanebný.

V režii hlavního rozhodčího Ladislava Kosiny se v I. B třídě odehrálo derby mezi Kosmonosy a Dlouhou Lhotou (1:0). Kromě řady jiných přehmatů arbitr především skandálně zkrátil utkání nejméně o sedm minut. Protože byl celý zápas přísnější na hosty, zřejmě mu výsledek 1:0 vyhovoval.

„Prohráli jsme ale z regulérního gólu po sérii chyb v naší obraně, která zahrála velmi slabě,“ uznal sportovně trenér hostů Marek Hůlka. „Na velmi špatný výkon rozhodčího to nechci svádět, i když to, co předvedl, jsem za pětadvacet let ve fotbale zažil málokdy. Kritizovat rozhodčího ale můžou diváci, zatímco hráči by se měli soustředit na svůj vlastní výkon,“ tvrdil Hůlka.

„I mě jeho hvizd překvapil, když jsem se podíval na hodinky a byly ještě dvě minuty do konce. Nechápu to. Jinak ale hosté reklamovali penaltu při Karbanově zákroku na Limra, který byl podle mého názoru čistý. Ale i já bych si mohl stěžovat na některé chybné výroky,“ prohlásil trenér Kosmonos Karel Tichý, jehož svěřenci se i bez zraněných Maška, Hlaváče, Tůmy a Krause po druhé výhře v řadě vzdálili sestupovým příčkám.

Domácí vedli od samého začátku, Ladislav Kosina ukončil už první dějství v čase 43:30, ve druhém pak foukl do píšťalky dokonce v čase 43:11, přestože došlo ke třem střídáním a ošetřováním Kopeckého a Polanky (ani jeden z nich nesimuloval, oba posléze odkulhali do šatny). Proto měl naopak nejméně čtyři minuty nastavit. V součtu tak zápasu ubral zmíněných sedm minut.

Zajímavé je, že za hrubým ovlivněním zápasu nestojí vítěz duelu, ale jen Kosinova osobní msta. „O přestávce se nám pan Kosina otevřeně posmíval a řekl nahlas, že nám to dneska vrátí za ten Řepín,“ nevěřil svým očím Marek Hůlka. „Už na jaře nás totiž hrubě poškodil právě v Řepíně, naši fanoušci ho za to uráželi, tak nám to chtěl oplatit.“

K vyjádření jsme dali prostor i rozhodčímu, avšak marně. Na otázky ohledně svého neregulérního řízení zápasu Kosina nereagoval, tvářil se, že neslyší a díval se stranou.

KAREL JEDLIČKA