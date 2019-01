Mladá Boleslav/ Boleslavští fotbalisté jsou v šoku, na jaře nemají ještě ani bod.

JOSEF DONÁT

Jen zahájil rozhodčí hru utkání I. fotbalové ligy Boleslav – Brno, pode mnou sedící divák poznamenal: “Hlavně ať dá první gól Bolka!“

Jen to dořekl, domácí Miller dostal branku. Na ukazateli svítil čas 1:37. Vzpamatovávali jsme se, když se po dvaceti minutách trefil Poláček – 1:1.

„Konečně dnes vidíme fotbal,“ těší se v tomto kole brankově vyhládlý vedle sedící novinář s laptopem. Papadopulos nastřelil břevno, lidi šíleli. „On se trefí, ale budou to nervy,“ doufá jiný divák. Po půlhodině domácí neuhlídali Trousila a Brno vedlo 1:2.

„Bodejť by ne, ještě s nimi hraje sudí a pomezní na čáře,“ lamentuje muž v basketbalové čapce, když rozhodčí párkrát zadul okatě proti domácím. V poločase pozorujeme Bestu, tedy bývalého hráče Brna, dnes ve službách sešívané Slavie. Tváří se spokojeně.

Sotva začne druhá půlka, další hrubka domácích a Brno zvyšuje na 1:3. „A je to v pytli!“ slyším ze sedačky, ale divák s dresem Ordoše neúnavně velí k povzbuzování a strhává i ostatní.

Pak přišla ukázková akce Boleslavských a na jejím konci splněné přání – Papadopulos se trefil – 2:3. To již Bolka hraje jen na tři beky, vpředu je i Táborský a přišel taky Rolko. „Ten už tam měl být dávno,“ slyším odvedle vítat dlouhána.

Bolka hraje vabank, co má nohy a hlavu útočí, před moravskou brankou je doslova ohnivé peklo. Brněnští ale straší znovu brejkem.

To už vstává z hlediště i sparťanský trenér Hašek a kráčí spokojeně směr Praha. V předposlední minutě hosté dílo dokonávají 2:4, jejich rychlá a agresivní hra slaví úspěch. „Co je to platné, že jsme asi viděli nejlepší fotbal jarní Gambrinus ligy, když body jsou v pekle,“ slyším od odcházejícího pána s holí. „Nebojte, odnese to Sigma, venku nám to jde líp,“ ujišťuje jej optimista s boleslavskou šálou kolem krku. „Jen nevím co udělají s tou obranou.“