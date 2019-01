Bakov nad Jizerou - V posledním střetnutí podzimu fotbalové I. A třídy se Bakovu doma nepodařilo vyhrát s Radimí.

Ilustrační foto. | Foto: Hradecký deník

Bakov - Radim 1:1

Utkání fotbalové I. A třídy skončilo nakonec smírně a body se dělily.

„Chtěli jsme se pokusit neodjet s prázdnou. Začali jsme dobře, škoda že vzápětí při dlouhém míči zaváhal Seifert a ve snaze míč hráči vypíchnout ho poslal podle mě do branky. První poločas byl v podstatě vyrovnaný, a to jsme hráli proti větru i slunci.V čem nás domácí přehrávali, byl důraz v osobních soubojích. Z toho také pramenily jejich šance. Po přestávce měli šance Hovorka i Havránek, ten ještě z vápna nastřelil tyč. Mohli jsme si odvézt i vítězství, ale nakonec jsme rádi, jak zápas skončil, protože také domácí měli gólovky. Bod má pro nás velkou cenu, nebyli jsme v závěru podzimu v dobrém rozpoložení. A hlavně nám soupeři nijak neodskočili. Klukům dnes děkuji, všichni to odmakali, jak jim to možnosti dovolily,“ řekl po utkání trenér Radimi Jiří Černý.

Branky: vlastní – L. Michálek. Rozhodčí: Suchý. ŽK: 1:1. Diváci: 100. Poločas: 1:1.

MILOSLAV KAPIC