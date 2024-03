„Doufám, že si odskočil na krátkou dobu a zase se k nám vrátí,“ řekl trenér Bousova Luděk Holub k odchodu na krajskou soutěž nadstandardního hráče, byť kvůli povinnostem u dorostu FK Mladá Boleslav nehrál pokaždé. „Když měl volno, tak přijel a vždycky to bylo lákadlo pro diváky i pro hráče. Do naší hry přinesl další nadstandardní věci,“ dodal Luděk Holub.

Ondro, do jarní části jste posílil Nový Bor. Jak se to všechno seběhlo?

Boleslavský klub spolupracuje s řadou týmů z nižších soutěží a jedním je zřejmě i Nový Bor. Lidé z klubového vedení se mě zeptali, zda bych nechtěl pomoci Novému Boru se záchranou. Prý shánějí hráče a napadl jsem je já. Tak jsem na tuto nabídku kývl.

Kádr Boru je složený převážně z mladých hráčů, čeká ho tvrdý boj o záchranu v krajském přeboru. Berete to jako výzvu?

Nevím, jestli jako výzvu. Koukal jsem samozřejmě na složení kádru a opravdu je to dost mladé mužstvo. Vím od lidí z vedení Nového Boru, že cíl je zachránit se v soutěži. Já se pokusím určitě k záchraně pomoci. Ale fotbal je kolektivní sport, takže to nebude jen o mně, ale o tom, jak bude hrát celý tým.

Vy jste hodně časově vytížený. Trenér Boru Stanislav Kouřil říkal, že bystě měl odehrát osm zápasů…

Je to tak, měl bych odehrát osm utkání, jelikož na zbytek zápasů se mi to kryje s mojí trenérskou prací v Mladé Boleslavi, kde vedu kategorii U 17. Jsme domluveni, že by zatím mělo jít jen o půlroční anabázi právě s cílem zachránit krajský přebor.

Byl jste se už podívat na hřiště nebo zázemí svého nového působiště?

Ještě jsem zázemí ani hřiště v Novém Boru neviděl. První domácí zápas s Lomnicí jsme bohužel musel vynechat, jelikož jsem byl se svou kategorii na mistrovském utkání ve Zlíně.

Naposledy jste hrál I.A třídu za Dolní Bousov. Teď vás čeká vyšší soutěž. Co od ní čekáte?

Abych byl upřímný, tak nevím co od této soutěže očekávat. Dolní Bousov sice hraje I.A třídu, ale zápasy měly velice dobrou kvalitu. Takže se těším na první zápas za Nový Bor a na to, co mi nová a vyšší soutěž ukáže.

Nepřemlouval vás trenér Dolního Bousova, abyste zůstal?

Mluvil jsem s ním po telefonu a vysvětlil mu, proč odcházím do Nového Boru. Naprosto to chápal i když mi říkal, že ho to mrzí. Mám v plánu se do Dolního Bousova v létě vrátit, pokud bude mít samozřejmě klub zájem.

Vy jste musel svou profesionální kariéru ukončit kvůli problému s kolenní chrupavkou. Jak moc vás to aktuálně omezuje?

Tu kolenní chrupavku mám děravou jako cedník. Hraje se mi v rámci možností, někdy zápas odehraji bez bolestí, někdy to prostě bolí. Nejhorší část přijde den po zápase, kdy mám koleno zhruba tři dny oteklé a mám problémy s obyčejnou chůzí.

Pojďme k vašemu trénování mladých nadějí v Mladé Boleslavi. Jak moc vás to naplňuje?

Trenérem kategorie U17 jsem od léta loňského roku. Musím říct, že mě tato nová role po ukončení profesionální kariéry začala bavit. Chtěl bych podotknout a říct, že velké poděkování patří celému klubu v čele s panem Josefem Dufkem. Když jsem mu oznámil, že musím skončit s profesionální kariérou ze zdravotních důvodů, tak mi nabídl pokračování v klubu. Akorát v jiné roli.

Máte nějaké konkrétní trenérské plány?

Nějaké velké plány zatím nemám. Trénuji teprve osm měsíců, takže jsem zatím trenérské kuře. Ale určitě bych chtěl dál sbírat trenérské zkušenosti v klubu, jako je FK Mladá Boleslav. Právě tady jsem začal hrát fotbal od svých čtyř let, prošel všemi mládežnickými kategoriemi a nakonec se prosadil do A týmu, kde jsem strávil šest let.