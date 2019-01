Uherské Hradiště - V zápase proti Slovácku rozchytala Boleslav brankáře Filipka a pak sama inkasovala.

1. FC Slovácko – FK Mladá Boleslav 1:0

Mrtvolné ticho, jen sem tam několik párů rukou zatleskalo. Že jste na fotbale? Nedělejte si srandu, vždyť na Slovácku je vždycky rachot… Tentokrát to ale neplatilo. Kotel domácích totiž na protest proti výkonu svého milovaného týmu na Kladně vyklidil svůj sektor a nefandil. Jen prvních deset minut.



Úvodní komorní atmosféra očividně víc seděla Mladoboleslavským. Domácí naštěstí skvělými zákroky podržela poslední instance v podobě Miroslava Filipka.



„Bohužel jsme navázali na výkon z Kladna, světlých okmažiků tam moc nebylo,“ přiznal Miroslav Soukup, který si odbyl premiéru na lavičce Slovácka před domácími fanoušky.



„V první půli jsme byli lepší, vytvořili jsme si jednu tutovku a ještě několik dalších šancí, jenže jsme nedali góly,“ posteskl si po zápase mladoboleslavský kouč Karel Stanner.



Přesto nastal nečekaný obrat. Hned dvě minuty po přestávce našel Švancara nadýchaným centrem Kuncla, jeho hlavička ze sedmi metrů ale mířila nad. Po hodině hry měl gólman Šeda plné ruce i nohy práce se střelou Ondřejky. Vzápětí se usmálo štěstí i na domácí, když dvě pumelice zdejšího odchovance Ondřeje Kúdely mířily jen do tyče Filipkovy brány.



Čtvrt hodiny před koncem se málem zastavilo srdce nejdnoho fanouška Slovácka. Od Ondřejky odražený Procházkův střílený centr už už putoval do sítě, v poslední setině se ale na brankové čáře najednou zjevil jako přízrak Filipko a uchoval domácím naději na vítěztsví.



Deset minut před koncem přišlo rozhodnutí. Ondřejka si bleskově zpracoval dlouhý aut a z otočky poslal míč od břevna do brány.

Branka: 79. Ondřejka



Rozhodčí: Jílek – Jiřík, Kubáň. ŽK: Kordula, Kubáň, Švancara, Ondřejka, Fujerik, Košút – Procházka, Brunclík. ČK: 90. Brunclík. Diváci: 4225.



1. FC Slovácko: Filipko 1 – Abrahám 3, Kuncl 3, Košút 3, Kubáň 4 – Fujerik 3, Kordula 3, Zelenka 2 (88. Němčický), Svízela 5 (74. Cleber) – Ondřejka 2, Švancara 3 (86. Nestorovski). Trenér: M. Soukup.



Mladá Boleslav: Šeda 2 – Brunclík 3, Procházka 2, Janíček 3, Hrdlička 3 – Mendy 2, Sylvestre 3, Kúdela 1, Sedláček 3 (77. Fabián) – Chramosta 3, Táborský 2 (65. Bořil). Trenér: K. Stanner.