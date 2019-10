Domácí účastník Ligy mistrů vyhrál po obratu 4:1 a kluci byli nadšení. „Líbilo se mi to už jen kvůli tomu, že jsme vyhráli turnaj. Zájezd do Salzburgu byl skvělý – ten stadion, zahraničí, všechno,“ usmíval se talentovaný Adam Dhouieb a jeho spolubojovník Matěj Kučera dodal: „Takový zážitek může být třeba jednou za život.“

Kluci si v Solnohradu při dvoudenním zájezdu prohlédli i historické centrum a v proslulém hangáru 7 si prohlédli výstavu monopostů F1 či letadel, které podporuje světoznámá salzburgská firma Red Bull.

Vedoucí hostouňské výpravy Petr Šiktanc po návratu zářil spokojeností a poděkoval nejen pořadatelům Kába Cupu, ale i klukům. „Na výlet jsme se dlouho těšili a o to víc, že se v mladších žácích vezeme na vítězné vlně. Zápas byl skvělý, nad očekávání skvělý. Od organizace, lidí samotných, co tady žijí a jsou úplně v pohodě, až po vlastní zápas… A co se týče organizace celé téhle akce, tak byla super, Kába cup prostě jede! Jsme nadšení, že jsme tady mohli být. Děkujeme!“ řekl Šiktanc.

Ještě před zájezdem do Rakouska se žáci byli podívat na ligové utkání Slavie se Slováckem, každý účastník Kába cupu totiž obdrží vstupenku na ligové utkání českého mistra. Letos jich pořadatelé rozdali 1300.