Mladá Boleslav - Fotbalisté SKP prohráli úvodní dva zápasy jara těsně 0:1.

III. třída: SKP Mladá Boleslav - Mnichovohradišťský SK B | Foto: Deník/Jaroslav Bílek

SKP Mladá Boleslav – Mnichovohradišťský SK B 0:1

Utkání se od úvodní minuty hrálo ve velkém tempu.



Zpočátku to vypadalo na vyrovnanou partii, avšak po deseti minutách převzalo fotbalovou aktivitu Hradiště, které si vypracovalo několik dobrých příležitostí ke vstřelení branky, z nichž ovšem žádnou nedokázalo zdárně využít.



Za zmínku stojí zejména břevno hradištského Jindry ze třinácté minuty a Pešánova střela v pětatřicáté minutě, která domácího gólmana Zajíčka pořádně protáhla. Nejblíže ke vstřelení branky ze strany SKP byl v nastaveném čase Macháček, jehož nenápadná střela z třiceti metrů nepříjemně překvapila brankáře Hradiště Kroupu, situace ale gólem neskončila.



Do druhého poločasu vletěli hosté jako blesk, což ve 47. minutě přineslo kýžené ovoce, když se střelou z vápna trefil Pešán. Inkasovaná branka donutila policisty k aktivnější hře, ale nasazení domácích hráčů srazil neodpískaný pokutový kop, který se měl kopat po likvidačním zákroku na Řípu. O minutu později snížil další šance na vstřelení vyrovnávací branky boleslavských dorostenec Macháček, který neunesl atmosféru vyhecovaného utkání a vulgárně si ulevil na adresu rozhodčího, jenž ho za to předčasně poslal do sprch. SKP se přesto snažil o vyrovnání, ale Hradišti se úspěšně dařilo bránit. V 85. minutě se domácí lavička opět dožadovala penalty, ale ani tentokrát nebyli protestující vyslyšeni. SKP si tak, byť po boji, odnáší druhou jarní domácí porážku.

Branka: Pešán. Rozhodčí: Bišický. Diváci: 30



SKP: Zajíček – Pohl, Scheufler, Formánek, Martínek – Forchtner, Macháček, Silbernagl, Čadil – Kasalický, Řípa (Pukalec, Tomš, Moc, Dufek, Suchý)



MSK B: Kroupa – Král, Hofman, Pánek, Němec – Menzel, Jindra, Bendl, Dvořáček – Pešán, Krejčí (Smetana, Havlík, Černý, Šverma)

JOSEF ZDOBINSKÝ