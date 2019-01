Židněves - Hráči krnské rezervy zvolili netradiční předzápasovou přípravu a pak smetli favorita.

III. třída: SKP Mladá Boleslav - Krnsko B | Foto: Deník/Jaroslav Bílek

Jeden z nejpřekvapivějších výsledků fotbalového víkendu na okresních trávnících se udál bez pochyby v Židněvsi.

Poslední rezerva Krnska totiž senzačně obrala o všechny body po výhře 4:1 jednoho z aspirantů na postup do přeboru. Přesvědčivá výhra však má své pozadí.



Důvod hledejme v netradiční předzápasové přípravě hráčů Krnska. V sobotu totiž slavil kulaté čtyřicáté narozeniny tahoun krneckého béčka Josef Hötzel.

Podle exkluzivních informací Boleslavského deníku probíhala bujará oslava po sobotní zápase A týmu přímo v hospůdce na hřišti v Krnsku. Slavilo se do brzkých ranních hodin, a když někteří hráči opouštěli zařízení, nevypadali, že by mohli o pár hodin později nastoupit k mistrovskému fotbalovému zápasu.

Ale stalo se. Nejenže nastoupili, ale ještě dokázali favoritovi na jeho hřišti uštědřit pořádný pohlavek.



V sestavě nechyběl ani samotný oslavenec. A prezentoval se, jak velí jeho pověst kanonýra. Osobně zatížil konto domácích dvěma přesnými zásahy. Hned po zápase mu také spoluhráči tuto výhru věnovali jako dárek k den starým narozeninách.



A zjevná podoba Josefa Hötzela se snajprem pražské Sparty a národního týmu Davidem Lafatou snad ani není náhodná…