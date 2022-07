„Oba se v Mladé Boleslavi zařadili do tréninkového procesu a zúčastní se rakouského soustředění, zároveň probíhají jednání mezi kluby, o působení těchto hráčů v našem týmu by mělo být do konce mladoboleslavského soustředění jasno," prohlásil generální ředitel FK Mladá Boleslav David Trunda.

Od první minuty měla konfrontace prvoligového s druholigovým týmem svižné tempo s oboustrannou ofenzivní snahou. Boleslavské útoky byly přesnější a nebezpečnější. Už ve 3. minutě po spolupráci s Ladrou vystřelil nepřesně Škoda. Boleslavští důsledně soupeře presovali a na konci úvodní čtvrthodinky byli téměř odměněni. V 15. minutě nepovedenou rozehrávku varnsdorfského brankáře, kterým byl premiérově boleslavský Šerák, jenž bude v severočeském týmu hostovat, vystihl Matějovský a když se snažil obejít brankáře, tak ten jej podrazil, ale nařízenou penaltu kopnutou Ladrou k pravé tyči Šerák vyrazil.

Každý chycený míč pomůže. K projektu Saves Help se přidají fotbaloví brankáři

Ve 28. minutě kopali Varnsdorfští první roh, v té době už Boleslavští měli za sebou dvě promarněné podobné standardky. Ve 30. minutě po Karafiátově přihrávce Vaníčkovi střeleckou šanci zmařil na malém vápně obránce za cenu třetího boleslavského rohu, jenž zůstal opět bez efektu. Podobně nevyužili ani varnsdorfští fotbalisté svůj druhý roh o pět minuty později.

Ve 36. minutě nejnebezpečnější varnsdorfský útočník Tanko střílel z hranice šestnáctky nad boleslavskou branku. Ve 39. po dlouhém Polačkově nákopu a spolupráci Matějovského, Ladry a Škody zakončil boleslavskou akci gólovým doťuknutím z malého vápna Pech - 1:0. Ve 42. minutě po Dancákově průniku Škodovu přízemní střelu Šerák vyrazil před sebe a Ladra ani dvěma pokusu neprotlačil míč do odkryté branky.

Druhý poločas Varnsdorfští začali živěji. V porovnání s prvním dějstvím se hrál vyrovnanější fotbal. Boleslavští po masivním vystřídání těsné vedení nejen nenavýšili, ale ani neuhájili. V 51. minutě po čtvrtém nevyužitém boleslavském rohu varnsdorfský rychlý protiútok zastavil až Šimek. V 53. minutě Šeda vyrazil Dordičovu povedenou bombu. V 63. minutě Darmovzal hlavičkoval těsně vedle varnsdorfské branky.

Mínus další obránce. Bek Fillman nečekaně ukončil profesionální kariéru

V 71. minutě po Fulnekově parádním centru Darmovzal z plného běhu bez přípravy zamířil pod břevno, odkud gólman Vaňák vynikajícím zákrokem vytlačil míč nad branku. V 73. minutě přízemní centr Schöna před boleslavskou brankou netrefil Rudnytskyy. V 82. minutě Schön utekl Fulnekovi a ostrou přízemní přihrávkou našel před Šedovou brankou Rudnytskyyho, který ve skluz přestřelil branku. O dvě minuty později vydařenou varnsdorfskou kombinaci zakončil Samko ranou půl metru nad boleslavské břevno.

V 87. minutě Schön hledal před boleslavskou brankou opět Rudnyskyyho, úmysl však Šeda vystihl a u bližší tyče úspěšně zasáhl. V 88. minutě po Stránského obloučku Fulnek bez přípravy z necelých patnácti metrů zamířil nad branku. V 89. minutě Samek přesnou kolmicí našel Stránského, ten posunul Skalákovi, který sice obešel gólmana, ale dostal se z příhodného střeleckého úhlu a když přihrál před branku, tak Darmovzalovo zakončení obětaví obránci zablokovali. Načež přišel trest…

V závěrečné minutě varnsdorfský protiútok skončil rohem po Šedově zákroku, ovšem na centr od rohového praporku si u bližší tyče vyskočil Richter a hlavou se trefil do levého horního růžku, kam se Šeda vymrštil marně - 1:1.

FK Mladá Boleslav – FK Varnsdorf 1:1 (1:0)

Branky: 39. Pech - 90. Richter. Rozhodčí: Všetečka - Šimáček, Černoevič. Diváci: 150.

Boleslav: Polaček (46. Šeda) - Pech (61. Látal), Suchý (68. Jahič), Šimek (68. Coňk), Karafiát (61. Fulnek) - Matějovský (61. Samek), Donát (61. Mareček), Dancák (61. Darmovzal), Vaníček (61. Skalák) - Landra (61. Stránský), Škoda (61. Krobot).

Varnsdorf: Šerák (46. Vaňák) - Ludvíček (46. Richter), Kouřil, Zbrožek (46. Kubista), Radosta - Bláha, Kříž (46. Žák) - Schön (46. Rudnytskyy), Ondráček, Dordič - Tanko (56. Samko).

JIŘÍ KOROS