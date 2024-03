V nedělním bezbrankovém derby pražských „S“ byl pod bedlivým drobnohledem. A obstál. Ondřej Pechanec sklízel za své druhé odřízené „velké“ derby chválu. „Těší mě, že se tenhle můj zápas kariéry povedl,“ ohlédl se v rozhovoru. Sedmatřicetiletý sudí pocházející z Mladé Boleslavi působí v lize s dvouletou přestávkou už devět sezon, odpískal za tu dobu 115 zápasů.

Jak se vůbec stalo, že jste se dostal do takového zápasu po vaší dvouleté pauze?

K pískání jsem se dostal zpátky v létě a řídil jsem pět zápasů ve druhé lize. Pak jsem se dostal zpět do první. Letos jsem v nejvyšší soutěži odpískal třináct zápasů jako hlavní. Absolutně jsem nečekal, že to bude takhle rychlé. Vracel jsem se s tím, že budu pískat hlavně druhou ligu. Vlivem zranění a trestů jsem dostal zase šanci a naskočil rychleji do FORTUNA:LIGY, než bych očekával. Že budu pískat derby v prvé sezoně po svém návratu, tak to mě vůbec nenapadlo.

Kolik pražských derby jste již odpískal?

Pískal jsem jedno. V roce 2019 šlo o semifinále poháru a Slavia tehdy vyhrála 3:0. To bylo v době, kdy situace klubů byla odlišná. Sparta byla po sezoně plné cizinců, nedařilo se jim. Ve Slavii hrál ještě Coufal nebo Souček. Nebylo to tak vyrovnané. Náboj to mělo, ale Slavia byla sportovně jinde.

Když jste dostal informaci, že jdete do derby vy, co se vám honilo hlavou? Přišla nervozita nebo vás to pozitivně nakoplo?

Strašně jsem byl nervózní. Podzimní derby jsem si zažil jako čtvrtý sudí. To bylo to derby, o kterém každý mluví, že bylo hrozné. Samozřejmě jsem viděl, co se tam odehrává a jaká tam je rivalita, která hraničí až s nevraživostí.

Měl jste výhodu, že se ve středu předtím hrálo derby v poháru a mohl jste si oba týmy nakoukat?

Byla výhoda, že člověk ví, co se tam stalo, i když každý zápas je jiný. Mohl jsem se připravit na nějaký konflikt mezi hráči. Výhodou bylo, že jsme měli ve čtvrtek ligový seminář, takže jsme si pouštěli situace z derby a tam jsem se potkal také s Karlem Roučkem, který středeční derby pískal. Řekli jsme si, jak to probíhalo a předal mi nějaké zkušenosti přímo ze hřiště, které nejsou v televizi vidět.

Za svůj výkon jste byl mediálně chválen. Vnímáte to tak i vy, že se vám utkání povedlo a bylo třeba vaším top zápasem kariéry?

Myslím si, že by člověk měl vždy vědět, zda utkání odpískal dobře nebo ne. Měl by se umět sám zhodnotit. Už prvotní reakce na hřišti daly znát, že to bylo v pohodě. Přišli všichni z obou klubů a řekli: „Děkujeme, bylo to dobrý.“ To je vždy největší odměna. Přišlo mi velké množství zpráv od lidí, od kterých bych to ani nečekal, což bylo strašně příjemné. Jsem rád, ale nechci to přecenit. Příští víkend se hraje znovu a mohou přijít jiné situace. Těší mě, že se tenhle můj zápas kariéry povedl.

Jak moc vám pomohlo to, že Slavia ustoupila od své role, změnila taktiku a hrála opatrněji. Nebylo to tak otevřené derby jako ve středu. Hrálo to pro vás nějakou roli?

Nechci to hodnotit sportovně, nejsem trenér. Musím přiznat, že mě to ale překvapilo a nečekal jsem, že zápas probíhal, jak probíhal. Slavia změnila svou filozofii a hrálo se opatrně. Určitě mi to pomohlo. Hrálo se hodně ve středu hřiště a nebylo moc situací ve vápnech. Čím méně toho člověk řeší ve vápně, tím menší je riziko nějaké chyby.

Nastavujete si s video asistentem před utkáním nějaký metr? Kdy vás a k čemu bude volat?

Tyhle věci jsou dané, do kterých by se mělo a nemělo zasahovat. Spíše jsme se bavili obecně s kolegy, že v tomto zápase nemá cenu čekat na karty. Někdy člověk kartu ušetří, dá hráči ještě šanci, ale tentokrát jsme se domluvili, že nebudeme něco někomu odpouštět. Chtěli jsme hráčům nastavit hranice hned od začátku.

Když jste zmínil karty, tak první tři dostala Slavia. Vnímáte to pak tak, že se musí i karty vyvažovat na obě strany, nebo to necháte plynout?

Vždy to o něčem svědčí, když je tam nepoměr. Vždycky nám radili, když jsme začínali, abychom dali nějakou kartu na srovnání. Nedělní derby nakonec vyšlo tak, že poměr karet byl stejný, ale myslím, že to byla spíš náhoda. Nebylo naším cílem úmyslně dávat kartu Spartě, aby se poměr dorovnal.

Ve finále nejzajímavější moment přišel na konci. Preciado se ohnal po Bořilovi. V reálu to asi moc vidět nebylo, ale po intervenci VARu jste rozhodl poměrně rychle a udělil sparťanovi červenou kartu.

Chvilku trvalo, než mi našli správné záběry. Když jsem přišel k obrazovce, tak tam běžely nějaké jiné. Pak stačil jeden záběr ze spodní kamery, kde to bylo vidět jasně. Nenechával jsem si hledat další. Bylo jasno a nebylo na co čekat. Pro hru samotnou bylo fajn, že monitor byl přímo u té situace, takže jsem nemusel běžet přes celé hřiště.

Co si rozhodčí vyslechne, když kouká před fanoušky do monitoru?

Samozřejmě jsou nějaké výkřiky, ale tentokrát mi v hlavě nic neutkvělo. Snažím se to nevnímat a soustředím se na záběr. Kolikrát jsou ale hlášky dobré. (smích)

Překvapila mě ještě jedna věc. Hodně rychle jste během derby reagoval na porušování pravidel ze strany fanoušků. Okamžitě jste přerušoval hru. Je to vaše devíza nebo jste na to byli upozorňováni dopředu?

Dýmovnice zakrývají výhled kamerám, což je podstatné. V derby je potřeba, aby kamery viděly, kdyby zasahoval VAR. Druhým důvodem bylo házení předmětů ze strany Sparty při rohu Slavie. Myslím, že tam přilétl kelímek a zmuchlané papíry od chorea. To bylo potřeba řešit. Vždy po nás chtějí, abychom ty větší věci odnesli a ukázali hlavnímu pořadateli.

Někdy na začátku druhé půle přišly velké dělobuchy, kdy i kapitán Sparty Krejčí si ucpával uši.

Šlo o bezpečnost. Pak tam ještě dvě rachejtle dopadly na hřiště. Museli jsme to nechat sebrat, aby se někdo nezranil. Před začátkem druhé půle jsem říkal gólmanovi Staňkovi, ať mi řekne, kdyby tam na něj něco létalo. Abychom to řešili včas, a ne pak během hry.

Komunikace všemi směry je důležitá.

V těchto exponovaných zápasech je třeba mít co nejvíce věcí pod kontrolou. Čím více toho člověk vykomunikuje a nedá záminku možným technickým problémům, tak mu to pomůže a může se soustředit na hru samotnou.

Jak jste si přímo ze hřiště užíval atmosféru a celý ten fotbalový boom. Sparta a Slavia mají neustále vyprodáno. Děje se nyní něco, co v lize ještě nebylo?

Je to krásné. Letos jsem byl na Spartě pískat potřetí. Vždy bylo vyprodáno. V derby se fandí o to více, protože tam je i hostující kotel. Na většině stadionech jsou super návštěvy. I na Baníku nebo v Karviné. Všude ti lidé chodí a vytvářejí zajímavou sportovní atmosféru. Určitě tomu nahrává i příznivé počasí.