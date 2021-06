Malý počet hráčů Kněžic před necelým rokem zapříčinil, že mužstvo se odhlásilo ze soutěže a tím pádem bylo prvním sestupujícím. Bylo potřeba doplnit počet týmů pro sezonu 2021 - 2022. Jako první dostaly šanci Rožďalovice, které usilovaly o postup na trávníku prvních osm kol, než byly soutěže ukončeny kvůli pandemii koronaviru.

„Zvažovali jsme to hodně dlouho. Postup nebyl úplně naším jasným cílem,“ uvedl hrající předseda rožďalovického klubu Josef Chlomek. Vyzkoušet si bude moci nejnižší krajskou soutěž na vlastní kůži. „Teď se ale naskytla šance, tak jsme se rozhodli, že to zkusíme. Uvidíme, jak to půjde nebo nepůjde,“ culil se Chlomek.

Trnavan tak bude v krajských soutěžích nastupovat po dlouhých devíti letech. „Prostě si zase chceme vyzkoušet I.B třídu,“ přidal Chlomek.

Z jeho slov je zřejmé, že nováček nejnižší krajské soutěže bude myslet především na záchranu. „Naše ambice nejsou nijak vysoké. Myslím, že bychom se spokojili se spodním středem tabulky,“ uvedl rožďalovický předseda.

Úkolem číslo jedna bude zacelit obří díru v obraně. Do „svých“ Kněžic se vrací stoper Tomáš Živnůstka. A to by mohl být problém. „Jeho nepřítomnost bude hodně znát. Je fakt, že zacelit takovou díru nebude jednoduché,“ přiznal Chlomek.

Na vedení tak nyní bude, aby se pokusilo sehnat náhradu. „Nedokážu říci jmenovitě, koho bychom rádi v našem dresu viděli, ale někoho určitě sehnat chceme. Oslovujeme hráče a uvidíme, zda se nám podaří někoho přivést. Chtěli bychom zde ale hráče jen z okolí, aby měli k rožďalovickému fotbalu vztah, jako máme my,“ nastínil plány šéf Trnavanu.

Vyšší soutěž = větší finanční náročnost. S tím ale v Rožďalovicích problém nemají. „Myslím, že to nebude tak hrozné. Možná to bude o něco náročnější na cestování a s tím spojené náklady, ale my to řešíme ve vlastní režii s ostatními, takže to pro rozpočet klubu nebude tak zásadní,“ je si jistý Chlomek.

Trenér Jakub Valeš si s postupem hlavu neláme. Pro něj jako pro kouče týmu se nic nemění. „Pro mě jako trenéra se asi žádná velká změna nekoná. Spíš bych řekl, že to je odměna naší práce za dva roky, co jsme s týmem pohromadě,“ ocenil přístup všech v klubu Valeš. „Znamená to, že dnes děláme fotbal v Rožďalovicích převážně pro mládež, takže kluci si budou moci zahrát lehce zajímavější soutěž a mohli bychom přilákat do naší malé akademie více mladých sportovců z okolí,“ věří v nárůst potencionálních fotbalistů rožďalovický trenér.

Trnavan vedl tabulku nymburského okresního přeboru. Udržet kádr? Posílit? To je téma současných dní. „Kvalita našeho kádru je dobrá. Bohužel je celkem zajímavá poptávka po naších hráčích, tak doufám, že se nám podaří tým udržet pohromadě a lehce zvýšit konkurenci v týmu. Máme vytipované konkrétní posty, které bychom chtěli posílit. Nejdůležitější pro nás je, abychom to hráli s domácími hráči. A měli furt tak skvělou partu, jako tomu je momentálně,“ sází na pohodu v týmu kouč Valeš.

Mnoho let střílí góly jako na běžícím páse. Odmítá nabídky z vyšších soutěží. Ústřední ofenzivní silou Rožďalovic je po mnoho sezon Dominik Hora. Obránci si na něj musí dávat velký pozor, ale často jim to není nic platné. Také on věří, že se dokáže prosadit v krajské I.B třídě. „Doufám, že mi forma vydrží i nadále. Ale určitě to bude složitější,“ je si vědom kanonýr Hora.

Za poslední sezony znali všichni soupeři jeho nejsilnější zbraně. V krajské soutěži by mohl mít výhodu v tom, že jej soupeři tolik znát nebudou. „Snad nebudu tak prokouknutý. Pak bych mohl využít svoji rychlost a mohl bych střílet góly,“ věří svým schopnostem útočník Trnavanu.

A rovnou vypálí počet gólů. „Chtěl bych jich dát patnáct až dvacet,“ věří si Dominik Hora.