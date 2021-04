A jak se k tomu staví kluby na Mladoboleslavsku? Deník se zeptal několika zástupců klubů napříč okresem. Výsledky jsou nejednoznačné…

Třeba předseda divizního nováčka z Kosmonos Petr Bernard není myšlence na dohrání sezony úplně nakloněn. „Osobně si myslím, že je asi zbytečné to dohrát. Stejně by to pravděpodobně bylo v rámci nějakých omezení, bez diváků apod, a přeci jen i naše soutěže jsou pořád hlavně pro lidi, hrát bez nich je asi nesmysl.“ Na druhou stranu by ale byl pro, aby vláda rozvolnila opatření a umožnila amatérským sportovcům trénovat.

Podobný pohled má i předseda Mnichova Hradiště Ondřej Knobloch. Také on se staví proti dohrávání sezony. Navíc zdůraznil, že i kdyby se od 11. dubna opatření rozvolnila, tak po půlroční pauze je v amatérských podmínkách téměř nemožné dostatečně natrénovat, aniž by došlo k ohrožení zdraví hráčů: „Lidi budou po rozvolnění řešit jiné starosti než fotbal. Nemůžeme takhle ohrožovat jejich zdraví, musíme myslet na to, že mají jiné starosti v rodině, v práci apod.“

Kromě působení v MSK je navíc také lídrem hnutí F-evoluce na Mladoboleslavsku. A hnutí, které uspělo v nedávných okresních volbách, se samo ptalo okresních klubů. Zjištění? Nadpoloviční většina je proti.

„Soutěže by se měly hrát až od příštího ročníku od nuly. Pokud by se to letos nějak dohrávalo, bude to jen kvůli postupu a sestupu. Podle mě by to nebylo úplně čisté a fér. Na amatérské bázi to není tak podstatné,“ uvedl ještě Knobloch.

Naopak pro dohrání jsou v mladoboleslavském Sportingu. „Byli bychom určitě pro, aby se dohrál aspoň podzim, když se to už loni anulovalo a nedohrálo se. Letos, pokud by to bylo stejně, tak by to byly dvě sezony za sebou bez výsledků. Za nás by to byla velká škoda, takže jsme pro dohrání a věřím, že to nějak dopadne,“ řekl za klub z Astonky Michal Bílek. A dodal, že jeho klub řeší hlavně svou mládež: „Bylo by fajn, kdyby se děti mohly vrátit, chtěly by hrát a chybí jim to.“

Kromě funkcionářů dostalo prostor k vyjádření také několik hráčů. Z nich je nejvíc skeptický kapitán Dobrovice David Miškovský, za současné situace si neumí představit, že by se mělo začít hrát. Sám za sebe by se však na trávník vrátil s radostí: „Byl bych pro, aby se odehrálo aspoň něco. Hrajeme to proto, abychom se sešli, byli pohromadě s kluky z týmu, a už jsme se od října neviděli.“

Stejně tak by pro byli i další fotbalisté okresních klubů:

„Zápasy a celkově ta fotbalová atmosféra nám chybí. Klidně bychom ten zbytek podzimu dohráli, ale nesmělo by to být tak, že se jeden víkend něco povolí a hned další víkend se hraje. Teď už jsme půl roku úplně mimo, takže by to chtělo minimálně dva tři týdny na to, abychom trochu potrénovali,“ shrnul postoj několika svých spoluhráčů záložník Pěčic Jáchym Tůma.

„Za mě by bylo super, kdyby se podzimní část sezóny dohrála, byl bych rozhodně pro. Neskutečně moc mi chybí ten zápal pro hru v ostrém zápase a udržovat se v kondici individuálním tréninkem a nekonečnými výběhy do lesa už mě moc nebaví. Velkým problémem je i to, že nemůžeme společně trénovat, zaprvé to brání sociálnímu kontaktu a přátelským vztahům a zadruhé se úplně zničí týmová chemie a veškerá taktika, na které jsme usilovně pracovali X měsíců,“ říká jednoznačně hráč benátecké rezervy Petr Outěřický.