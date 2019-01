Střední Čechy - Přehled výsledků zápasů fotbalové I. B třídy.

I. B třída: Pěčice - Vysoká | Foto: Karel Jedlička

Pěčice – Vysoká 2:0 (0:0)

Fotbalisté Pěčic se ještě nehodlají smířit se sestupem do okresního přeboru. Fotbalově neškodná Vysoká hrozila ohrožovala více kotníky domácích hráčů, než jejich první tříbodový zisk na jaře.

Pěčice začaly slibně, už ve 2. minutě dostal uličku do běhu dorostenec Valenta, křížnou střelou překonal brankáře Chaloupku, jehož zachránila tyčka. Na zbytek poločasu si ale hrstka diváků mohla klidně sednout zády k trávníku.

Z kabin se vrátili domácí nabuzenější. V 51. minutě žonglér Kiceluk vylákal Chaloupku z brány a předal míč pod sebe Danielu Košťálovi, který orazítkoval břevno opuštěné svatyně. Až 58. minuta přinesla domácím zasloužený gól. Na Volfův centr z hloubi pole naskočil na malém vápně Kiceluk a konečně zamířil hlavou mezi tyče – 1:0.

Za sedm minut vybrousily Pěčice fotbalový diamant. Volf poslal dlouhý pas Kicelukovi, který předběhl kapitána hostů Fidranta, u rohového praporku mu nasadil jesličky a předložil před bránu volnému Valentovi, který si gólmana Vysoké položil, kličkou zmátl i oba vracející se stopery a do jejich protipohybu zavěsil.

Branky: 58. Kiceluk, 65. Valenta. Rozhodčí: Zdeněk. ŽK: 0:3. Diváci: 65. Střely na bránu: 7:1. Rohy: 3:2.

Pěčice: Dufek – P. Košťál, Tůma, Pilz, Bůžek – Konejl (83. Heřmanský), J. Volf, Hubač, Valenta – Kiceluk, D. Košťál (88. Ramharter). ⋌(jed)

Rejšice – DBSK B 3:0 (2:0)

Prestižní utkání týmů ze špičky tabulky načal Ondřej Klíma trestným kopem přes zeď do šibenice, který Tvaroh s velkou námahou vyrazil. Prakticky vzápětí Bělík zatáhl míč po lajně, zasekl a vystřelil. Stránský sice střelu neudržel, ale Herman na dorážku nedosáhl, a tak narazil zpět Faltovi, který po zemi do odkryté poloviny brány otevřel skóre.

Do konce poločasu už Rejšice hosty předčily ve všech směrech a svou převahu vyjádřili i druhým gólem. Bělík rozehrál trestný kop, který Jon nasměroval k tyči.

Na začátku druhého poločasu Bousov sice Rejšice zaskočil, převzal iniciativu, ale v koncovce nemířil mezi tyče. Domácí v další čtvrthodince opakovaně nebyli o moc úspěšnější. Až Bělík. Rozehrál nakrátko rohový kop, obešel obránce a z dvaceti metrů nádherně vymetl šibenici, čímž dal výsledku definitivní podobu. Vítězství v pohledném nadprůměrném rychlém a tvrdém utkání vrátilo Rejšice zpět do čela tabulky.

Branky: 12. Falta, 38. Jon, 75. Bělík. Rozhodčí: Sandev. ŽK: 2:4. Rohy: 8:4. Střely na branku: 6:1.

Rejšice: Tvaroh – Dufek (70. Malík), Kubín, Putorík, Karela – Kučera, Jon, Bělík, Falta – Herman, Váňa (78. Menčík).

Bousov: Stránský – Dajč, O. Klíma, Zahrada, Vacek – T. Šolc, Vynikal, Kubeček, F. Klíma – Vinický (78. Kasal), Merva (72. M. Šolc). ⋌(plu)

Mělník – Dobrovice B 2:1 (2:1)

Branky: Jiskra 2 – Bulíř.

KAREL JEDLIČKA, JOSEF PLUHAŘ