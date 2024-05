Radime, jak se to vlastně seběhlo, že jste šel za áčko a jeho jednička Lukáš Dědek ve stejném čase vypomáhal béčku?

Nechci říct, že je to pro klub priorita, ale béčko chtějí zachránit v B třídě. Pokud se to nějak nekryje, snažíme se, abychom, ať už já nebo Dědek plus další dva lidé z kádru, za ně nastoupili. To je jeden z důvodů. Druhým bylo, že se nám nedařilo výsledkově, zejména po podzimu, kdy jsme nedostávali góly a obrana byla pevná. Po dohodě mezi námi a trenérem došlo v týdnu před utkáním s Benešovem ke změně a já jsem to vzal normálně. Myslím si, že Děda také. Změna nastala asi kvůli tomu, že výsledky nebyly takové, jaké bychom si přáli. Nejde o to, jestli se nějaký gól dal či nedal chytat, ale o celkovou práci mužstva, která se na jaře, co se týče obrany, nedaří. Jak to bude dál, nevím a ani to nijak neřeším. Před sezonou bylo dané, že budu krýt záda a k dispozici béčku. Jestli se to nyní změní, nebo se vrátí k normálu, těžko říct. Jsem rád a to je asi vše.

Jaká práce vás čekala v utkání s Benešovem, kde jste si vydobyl čisté konto?

Nic zvlášť těžkého. Přežili jsme jednu šanci po brejku, kterou Nešpor přestřelil, a jinak to byly spíše balony za obranu, hra nohou… Nic těžkého. Jedna střela z úhlu a to bylo vše. Spíše to bylo o zodpovědnosti.