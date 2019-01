Praha - Kreativní záložník nakonec neposílí čtvrtý tým tabulky Synot ligy.

Fotbalová Boleslav měla jako hlavní zimní akvizici vyhlídnutého Jakuba Radu z Bohemians 1905. Sám záložník Klokanů byl nové výzvě nakloněn, ale kluby se nakonec na přestupu nedohodly. Sedmadvacetiletý fotbalista nepovažuje setrvání v Ďolíčku za sportovní tragédii, nebude trucovat a s týmem bude na jaře bojovat o záchranu v nejvyšší soutěži.

„Zklamání je silné slovo. Lákalo mě to, ale setrvání v Bohemce není žádná tragédie, naopak. Měl jsem zájem jít do Boleslavi, ale nemám problém s tím, že zůstávám," řekl Rada v rozhovoru po zápase přípravné Tipsport ligy s Kolínem.



„Vedení znalo moje stanovisko a myslím, že to i chápalo. Na druhou stranu mi Bohemka dala šanci v ligovém fotbale a za to, kam jsem se vypracoval, vděčím Bohemce. Není na místě, abych tady dělal nějaký bordel nebo se choval nepřístupně," uvedl středopolař.



Angažmá v Mladé Boleslavi by bral i kvůli potenciálnímu jednoduššímu přestupu do zahraničí. „Nejvíc těší, že o vás má zájem přední český klub. Vždycky z klubu, který hraje poháry, je určitě snazší cesta ven než z klubu bojujícího o sestup. Myslím, že snem každého českého fotbalisty je hrát někde venku i za jiné peníze," konstatoval Rada.



Mladá Boleslav se tak bude muset po náhradě za Francouze Mickaela Tavarese, který míří do Austrálie poohlédnout někde jinde. Na testech má však Karel Jarolím stále řadu zahraničních hráčů, kteří se zapojili i do zápasů Tipsport Cupu – Malpon, Albina, Mendy nebo útočník Subbotin. Klasický „centrhalf" však mezi nimi není.