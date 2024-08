„Jsem moc rád, že přijede Viktorka Žižkov. Určitě je to dobré pro celý klub, protože takový tým přiláká spoustu diváků,“ reagoval bezprostředně po losu kapitán a brankář Dobrovice Ondřej Bartoš.

Právě jeho proměněná penalta v sobotním předkole v Novém Bydžově poslala celek od cukrovaru vstříc konfrontaci s účastníkem druhé a kdysi i první ligy. Domácí totiž ve zbylém čase stačili už jen snížit na konečných 1:2.

„Bude to pro nás výzva, jelikož jsou to profíci, ale věřím, že je doma potrápíme,“ vyhlíží Ondřej Bartoš utkání, které by se podle oficiální termínové listiny mělo odehrát už za dva týdny - ve středu 21. srpna.

„Osobně se na zápas hodně těším, hlavně na Jirku Sodomu, se kterým jsem tu hrál v ČFL. Přijede velmi kvalitní a zvučný soupeř, určitě bude dobrá atmosféra a doufám, že líbivý fotbal pro oko diváka. Doufám, že nás přijdou lidé podpořit,“ dodala dobrovická jednička.

Druhým okresním zástupcem v prvním kole jsou při vyřazení Kosmonos v předkole (v Českém Brodě) a zapojení Mladé Boleslavi až v pozdější fázi soutěže Benátky. Ty se mezi druhým a třetím kolem třetí ligy poměří s Velkými Hamry, které potkávaly i v divizi a patřily mezi nejsilnější soupeře. Severočeši navíc budou mít k dispozici výhodu domácího prostředí.

Pikantní bude zápas pro Patrika Žitku. Sedmadvacetiletý útočník v létě přišel k Jizeře právě z Hamrů, za které v uplynulé sezoně nasázel patnáct gólů. Víc měl v soutěži pouze orlickoústecký Jan Bednář.