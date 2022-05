Celkově bylo tohle semifinále zajímavé a půldruhá stovka diváků, mezi nimiž byli i vynikající hokejisté minulosti a současnosti Patrik Martinec, Jiří Sekáč a Jan Piskáček, se dobře bavila.

Byť Dobrovice nepostavila to nejlepší, co má, začala zápas mnohem lépe. Korec po rohu skóroval, a kdyby pak gólman Kabele nechytil dvě tutovky, mohlo být hotovo. Jenže po půl hodině hry se Hřebeč rozjela a hlavně díky ofenzivním tahounům Lukičovi a Jablonském svítilo rázem na ukazateli skóre 3:1. "Neřekl bych, že se nám první půle nepovedla, možná výsledkově. Bohužel jsme udělali dvě chyby a jednou nešťastně trefili protihráče. Nicméně nehráli jsme žádný pasivní fotbal, i když jsem dal možnost hráčům širšího kádru," hájil svůj tým kouč Dobrovice Ondřej Murárik.

Jeho tým ve druhém poločase manko zlikvidoval. Střídající Vrána na beku neposlechl lavičku, že se má vykašlat na kličky a po doslova maradonovském slalomu vysunul Tomíčka samotného na kasu - 3:2. Když pak v 64. minutě trefil merunu parádně Černý, začalo se nanovo.

Hřebeč se vzchopila a mírný tlak nakonec zužitkovala. Nejprve po uklouznutí braniáře Kocmicha zaskočili kamarádi, jenže pak mladík Mentberger perfektně zalepil prudký centr a po kličce se trefil přesně.

"Do 25. minuty jsme nebyli v zápase, lepší to bylo až pak. Ale že jsme ztratili dvougólové vedení, to je u nás docela standardní záležitost, ve Vlašimi jsme nechali domácí v sobotu vyrovnat z 0:4," připomněl domácí trenér Miroslav Novák, že Hřebeč přes řadu zkušených borců neumí výsledek takzvaně pohlídat. "Zlomili jsme to bojovností. Hezký gól dal Matouš Mentberger, který se na jaře zvedl a mohl by být ještě lepší, v tréninku ukazuje velké věci. Oceňuji i bojovnost Proseka, ani nevadí, že neumí kličku (úsměv). A bez Lukiče a Jablonského bychom byli vepředu poloviční," přiznal Miroslav Novák, který vysvětlil také konflikt ze závěru. "Zakopl jsem míč, měl jsem dostat žlutou, to je jasné. Už když jsem hrál za Zápy, neměl jsem z nějakých důvodů Dobrovické rád," ucedil muž, jenž si ve finále přál Průhonice, kde má dost přátel.

Jeho protějšek Ondřej Murárik si postěžoval hlavně na koncovku svých hráčů. Kvůli ní Dobrovice ztratila o víkendu zásadní zápas s Velimí, i teď ve Hřebči. "Bohužel nás v důležitých zápasech provází celou sezonou špatná produktivita. Tenhle zápas sice nebyl superdůležitý, ale jedeme sem dlouhou cestu a určitě jsme to nechtěli vypustit. Máme se z čeho poučit," dodal Ondřej Murárik.

Hřebeč - Dobrovice 4:3 (3:1). Branky: 33. Hajný, 37. a 43. Jablonský, 77. Mentberger - 8. Korec, 48. Tomíček, 64. Černý. Rozhodčí: Chládek. Diváků: 150.

