Chrudim totiž byla v prvním poločase pohárového úterního zápasu v prvním poločase Boleslavi vyrovnaným soupeřem. Šanci měli sice více domácí, ale ani hosté nehráli rozhodně druhé housle. I když první pětačtyřicetiminutovka mnoho zábavy hrstce diváků nepřinesla.

O to zajímavější pak byla ta druhá. Hosté z Chrudimi se totiž po přesné Hynkově střele v 56. minutě dostali do vedení. To mohl o chvíli později dokonce navýšit Vašulín, ale gólman Šeda byl tentokrát u své levé tyče včas. Pak už se dějiště hry přeneslo před hostujícího brankáře Zímu. Ten musel po faulu na Jiřího Klímu čelit dokonce penaltě, ale stejně jako Mešanovič v sobotu, tak ani Komličenko netrefil branku. Jeho střela totiž těsně minula levou tyč. Boleslav se přeci jenom dočkala dvacet minut před koncem. Po rohovém kopu, který se podle hostujících obránců neměl vůbec kopat, nejprve hlavou orazítkoval břevno Budínský, míč pak dostal do sítě Túlio.

Také po druhé brance domácích se hosté zlobili, opět na asistenta Flimmela. Podle jejich názoru totiž Mešanovič dostal míč do branky z ofsajdu. Boleslav se po vedoucí brance uklidnila a Marek Matějovský, který v poločase nahradil v záloze Ladru, začal rýsovat ofenzivní kolmice. Před jednou z nich ještě obral Jiří Klíma o míč Mastíka a míč se poté dostal k Mešanovičovi, který už jenom uklízel do prázdné. Hosté už měli v závěru „těžké nohy“, čehož při čtvrté brance využil za obranou zaběhnutý Bucha.

Hosté z Chrudimi pak byli za sympatický výkon oceněni ještě druhou brankou, když v nastavení proměnil pokutový kop Mastík.

„Mě se třeba naše hra moc líbila, ten výsledek je pro nás až moc krutý a neodpovídá dění na hřišti,“ hlásil po zápasu záložník Chrudimi Tomáš Froněk. A dodal: „V závěru nám sice už i docházely síly. Nechci nic říkat na rozhodčí, ale trošku Boleslavi ke gólům pomohl.“

Boleslav – Chrudim 4:2 (0:0)

Branky: 72. a 85. Mešanovič, 70. Túlio, 89. Bucha – 56. Hynek, 90.+3 Mastík. Rozhodčí: Petřík. ŽK: Komličenko – Krčál, Drahoš, Mastík. Diváci: 831.

Boleslav: Šeda – Pech (59. Mešanović), Jakub Klíma, Tatajev, Túlio – Ladra (46. Matějovský), Bucha, Budínský, Fulnek – Jiří Klíma, Komličenko (79. Provazník.

Chrudim: Zíma – Řezníček, Drahoš, Krčál, Mastík – Luong – Hynek, Sixta (83. Kesner), Froněk (81. Dostálek) – Vašulín, Ujec (69. Rybička).