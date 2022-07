Plzeň kráčí v Zátopkových stopách. Postupu jsme podřídili vše, říká Horváth

/OD ZPRAVODAJE DENÍKU/ Český fotbalový mistr jde do boje a hned v prvních ostrých zápasech s HJK Helsinky půjde o hodně. Ve hře je nejen klubová prestiž, ale především štědrý finanční bonus, který by se do klubové pokladny hodil. První zápas 2. předkola Ligy mistrů se hraje na umělé trávě ve finské metropoli ve středu od 18 hodin SELČ, odveta je pak na programu příští úterý od 19 hodin v plzeňské Doosan Areně.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Pavel Horváth | Foto: Jindřich Schovanec