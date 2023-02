Na začátku letošního roku pak odstoupil také Libor Novák. Podle předsedy OFS Tomáše Ježka první nechtěl spolupracovat s jinak zcela změněným výborem, u druhého byl důvodem nedostatek času.

Konec „žebrání“. Slavia v Edenu zakázala transparenty. Jak to řeší v Boleslavi?

Do počtu určeného stanovami se výkonný výbor vrátí nadcházející sobotu. Adeptů, ze kterých budou delegáti vybírat, je hned pět. Navržení klubem akceptovali trenér mládeže Sokola Kněžmost Luděk Haken, jednatel SK Rejšice Josef Pluhař, předseda FK Krnsko a zároveň krajský rozhodčí Petr Tvaroh, člen disciplinární komise Václav Vaňousek (navrhující klub FK Zdětín) a bývalý předseda OFS Martin Vlk (SKP Mladá Boleslav).

Tomáše Ježka takový zájem těší. „Jsem rád, že o členství ve výkonném výboru je poměrně velký zájem a bude jen na delegátech, komu dají důvěru. Paleta všech kandidátů je pestrá, bude z čeho vybírat. Pro kluby nejsou kandidáti neznámí. Doufám, že vyberou ku prospěchu celého okresního fotbalu,“ vyjádřil se k nominantům.

Od znovu kompletního výboru si pak slibuje nejen naplnění stanov, ale také rozprostření úkolů a činnosti mezi více lidí než doposud. Za vrchol valné hromady pak považuje především diskusi, podněty a připomínky delegátů a na základě jejich hlasování i celkové směřování OFS.

Přestože stanovy OFS předepisují konání valné hromady minimálně jednou za čtyři roky, Tomáš Ježek by byl rád, kdyby se nejvyšší orgán svazu scházel pravidelně vždy na začátku roku. S kluby by se tak včetně klasického předsezonního aktivu konaného v létě vedení svazu scházelo dvakrát ročně. „Chceme pravidelně informovat kluby o uplynulém roku a udělat si společný výhled na ten nadcházející i v zimním termínu,“ nastínil Tomáš Ježek.

Hlavno a Krnsko stihl trest za rozhodčí. Na jaro už je máme, hlásí kluby

Kromě volby čeká delegáty obvyklý program valné hromady. Seznámí se s hospodařením a činností OFS za uplynulý rok, zprávou revizní komise, dozví se, jak se výkonnému výboru daří plnit předešlá usnesení.

Přispět by pak měli i k vizi pro nadcházející období, kterou by podle Tomáše Ježka rozhodně neměl dělat samostatně pouze výkonný výbor. „Vyjádřit se a následně schválit by ji měli i delegáti valné hromady, která je nejvyšším orgánem svazu,“ připomněl Tomáš Ježek.