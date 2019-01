Pěčice - I. B třída vrcholí, na programu jsou poslední dvě kola.

I. B třída: Kosmonosy - Pěčice | Foto: Deník/Jaroslav Bílek

Smířený s pádem do okresního přeboru, ale spokojený s výkonem byl trenér fotbalistů Kosmonos Karel Tichý navzdory porážce s Pěčicemi 2:3.

„Nasadili jsme omlazenou sestavu, ale kluci prokázali, že je na čem stavět. Hráli jsme uvolněně, ze sestupu neděláme tragédii, už to bereme jako přípravu na další sezónu", podotkl Tichý, jemuž chyběly oproti minulému zápasu opory Klepáč, Pokorný či Kameník a musel nasadit dva úplné debutanty. Z nich Holánek se uvedl gólem, Šulc mohl mít asistenci, kdyby Keszeg nepřestřelil prázdnou bránu.



„Škoda té šance i laciného gólu z půlky hřiště, tam se lámal chleba, na body jsme dnes měli", dodal Karel Tichý.

Co se týče chyb brankářů, neměli si oba co vyčítat. „Domácí brankář pustil jeden laciný gól, ale náš dva", připomněl pěčický trenér Aleš Klain. „Přestože jsme vyhráli, byl to žalostný výkon, náš nejhorší na jaře. Mužstvo se dozvědělo, že vedení nechce postoupit a od té doby přestalo trénovat, na hřišti si dělá, co chce", konstatoval Klain.



Pěčice se vítězstvím dotáhly na neuvěřitelně vyrovnané čelo I. B třídy, kde má před posledními dvěma koly celá vedoucí čtveřice (Luštěnice, Rejšice, Pěčice a Pšovka Mělník) stejný počet 43 bodů a za ní číhá se 41 body Bělá a Vysoká. Závěr fotbalového jara na okrese ještě nikdy nebyl napínavější. Také se ještě nikdy nestalo, že by vítěz kterékoli krajské soutěže postup odmítl.

Kdo bude slavit příští víkend?

KAREL JEDLIČKA