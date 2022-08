Prvního vyloučení Sibřina okamžitě využila a vstřelila po šesti minutách úvodní branku, trefil se Tesařík. Jenže domácí urputně bránili a vyráželi na zteč. V 65. minutě došlo na druhé vyloučení a i to bylo málo.

Čtvrt hodiny před konce museli ze hřiště společně další dva borci. I v sedmi ale Velim udeřila, gól dala bezradnému protivníkovi z trestného kopu. Senzace byla na dosah. Štěstí se nakonec obrátilo k domácím zády a Sibřina, která bojovala o postup, vstřelila ve třetí minutě nastavení druhou a vítěznou branku. Prosadil se Pejša.

„Po vyrovnání jsem věřil, že to udržíme. Ale bylo od začátku jasné, jak utkání dopadne. Vlastně ani nevím, proč jsmek utkání nastupovali. Takový fotbal nemá cenu,“ byl po zápase rozčarovaný tehdejší kouč Velimi Miroslav Rybka.

„Matně si to utkání vybavuji. Ale už si přesně nepamatuji, kolik jsme těch vyloučených měli. Nakonec jsme těsně prohráli, to vím jistě,“ zavzpomínal na zápas velimský obránce a člen základní sestavy Marek Soukup, odchovanec dnes už zaniklého AFK Kolín.

Sibřina nakonec v této sezoně stejně nepostoupila, to se jí podařilo až o rok později. Nepřímým aktérem netradičního zápasu byl na straně hostujícího tábora Marek Červenka. V Sibřině strávil rok, ve Velimi byl ale jen v roli náhradníka. „Já jsem do hry asi nezasáhl,“ culil se Červenka. „Úplné podrobnosti si nepamatuji. Každopádně nám šlo o postup do České fotbalové ligy, to se ale nepovedlo a tým šel nahoru až rok nato. To už jsem v Sibřině nebyl,“ vyprávěl fotbalista, který se vrátil domů do Kounic, ale ihned putoval na hostování do Peček.

Sibřina měla v té době pořádně nabitý kádr. Branku hájil Straka, nastupovali zde Šimůnek, Lang, Pejša, Němec nebo Hendrych. „Spousta z těch kluků měla za sebou ligovou zkušenost,“ podotkl Marek Červenka.

V bráně poražených stál nestárnoucí Jiří Černý. Ten je stále aktivním hráčem, přestože je mu už sedmapadesát let. Naposledy hájil tři tyče Štítarského SK v okresním přeboru. Ten si utkání pamatuje s naprostou přesností. „Na takový zápas se nedá zapomenout,“ vyhrkl okamžitě fotbalový trenér brankářů. „Hráli jsme až do tmy, dokud hosté nedali vítězný gól,“ vybavuje si Černý. „Velmi dobře si to pamatuji. Tenkrát to byl hrozný zářez. Byl to vlastně jeden z největších zářezů, jaký jsem ve fotbale zažil,“ je si jistá kolínská legenda. „Oni nás řezali i u nich. Myslím, že tam jsme hráli nerozhodně dva dva, dokonce jsme vedli a Sibřina nemohla vyrovnat. Nakonec se jí to povedlo. A já jsem pak chytil v poslední minutě Margoliusovi penaltu. To byla od rozhodčích poslední pomoc,“ řekl Jiří Černý, který je takovým fotbalovým cestovatelem. Hrál za Radim, AFK Kolín, Velim, Býchory, Sázavu, Polepy, Stříbrnou Skalici, Libodřice nebo Velim, Říčany a Český Brod.

Nyní jsou však fotbalové cesty obou klubů zcela odlišné. Zatímco Sibřina hraje nejnižší pražské soutěže, Velim se může chlubit prvním místem v krajském přeboru z předešlé sezony. Postup do divize ale odmítla. Navíc postoupil z okresního přeboru do I. B třídy i velimský rezervní celek.

V sobotu 13. srpna čeká Velim další parádní událost. Klub bude slavit devadesáté výročí založení klubu. Místní garda se střetne s týmem Jana Bergera.

Fakta z utkání

Velim – Sibřina 1:2



Branky: 88. Malinovský – 56. Tesařík, 90. Pejša.

Rozhodčí: Poppr.

ŽK: Petrák, Srp, Černý, Fořt – Šulc, Jehlička, Trnka, Tesařík.

ČK: 50. Srp, 65. Petrák, 76. Hájek a Kostka (vš. Velim).

Diváci: 250.



Velim: Černý – Soukup, Dejmek, Malinovský, Matějka Fořt (70. Kostka), Petrák, Hájek, Srp – Hašek, Žižka. Trenér: Miroslav Rybka.