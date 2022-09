Jak vysoko řadíte zápas proti Vilémovu? Zažil jste podobně úspěšný už dřív? Zápas proti Vilémovu prožívám samozřejmě o trochu lépe než zbylé tři soutěžní utkání za Kosmonosy. Podařilo se mi v divizi vstřelit tři branky, což je úžasné a kéž by se mi hattrick podařil vícekrát. Více bych to ale asi neřešil (s úsměvem). Jinak hattrick jsem naposledy vstřelil v dorostu v Mladé Boleslavi.

Každý z gólů byl jiný - který nejtěžší?

Popravdě nejtěžší je pro mě vždy penalta. Tam každý očekává vstřelenou branku, ale víme, že to není tak lehké, jak se zdá.

Tradiční otázka - kolik vás bude hattrick stát do týmové kasy?

Ani ještě úplně nevím. Ale raději přispěju do kasy za tohle než za prohrané bago v tréninku. (smích)

V posledních čtyřech sezonách jste působil na Slovensku. Jaká to byla zkušenost?

Na Slovensku jsem dostal příležitost hrát pravidelně, nejdříve ve druhé lize, díky níž jsem se propracoval do první do Pohronie (přes Poprad a Podbrezovou). V první lize jsem si působení užíval. Hrát proti týmům jako Slovan Bratislava, Trnava, Dunajská Streda nebo Žilina je pro každého fotbalistu svátek. Jsem opravdu rád, že jsem ji mohl hrát a udělat si na Slovensku nějaké jméno. Ale všechno jednou končí a vrátil jsem se sem. A stejně beru i působení tady v Kosmonosech, také s nimi chci, aby za mnou byly vidět nějaké výsledky.

Jak došlo na laso z Kosmonos? Řešil jste třeba i jiné možnosti, respektive nabídky?

Nabídek jsem měl spoustu, abych řekl pravdu, ale už delší dobu jsem uvažoval o tom, ze skončím s profi fotbalem, abych mohl byt doma co nejblíž ke svému prckovi, který mi chyběl ze všeho nejvíc, když jsem byl v zahraničí. Takže Kosmonosy jako amatérský klub pro mě byly nejlepší volba i vzhledem k tomu, že bydlím kousek od hřiště a mám tam spoustu známých a kamarádů. Byl jsem hodně v kontaktu s nejlepším kamarádem Tomášem Fabiánem, který tam hraje, a také proto tato volba.

Za Mladou Boleslav jste posbíral pod trenérem Jarolímem i nějaké minuty v české lize. Jak na to s odstupem těch zhruba osmi let vzpomínáte?

Na působení v Boleslavi samozřejmě vzpomínám moc rád. I vzhledem k tomu, že to bylo mé jediné působení v lize v Česku.

Proč to tehdy nevyšlo s první ligou víc a následovala „jen“ třetí za Benátky a druhá za Hradec?

Nevyšlo to asi hlavně kvůli tomu, že jsem měl jako mladý hlavu v oblacích, v Boleslavi jsem tolik nehrál, tak jsem hledal jiné varianty, kde bych hrál, a bohužel jsem se s ligou v Česku už nesetkal. Mrzí mě to, ale je to fotbalový život a někdy to tak bývá.

Jaká očekávání máte od angažmá v Kosmonosech?

Nějaká zvláštní nemám, ale určitě bych chtěl svou hrou i nasbíranými zkušenostmi ještě o něco pozvednout hru a kvalitu týmu. Ten máme opravdu skvělý, co se tyká kluků i zázemí.

Pět gólů ve čtyřech zápasech, to je výborný start pro útočníka, natož stopera. Vnímáte to stejně?

Za góly a že jsem mohl pomoct týmu k bodům jsem určitě rád, zvlášť když se i ode mě něco očekává. Ale je to stále jen začátek a důležité pro mě je, abych tak pokračoval a dařilo se nám hlavně výsledkově.

Jak náročné či naopak snadné bylo zapadnout do kabiny? Určitě jste znal i nějaké další spoluhráče z minulosti…

Znám asi víceméně většinu kluků v čele s Fabim, další samozřejmě z žáků a dorostu z Boleslavi. Do kabiny tím pádem pro mě bylo snazší zapadnout, i trenéři mi v tom velice pomohli, a od začátku jsem se cítil moc dobře.

Co říkáte na tým, který je v Kosmonosech?

Jak už jsem zmiňoval, kvalita kádru a týmové kabiny se mi velice líbí. Je to pro mě o dost jiné než v profesionálním fotbale, ale líbí se mi ta volnost a nesvázanost kluků, která v kabině je.

Jaká je vaše role na hřišti? Střílení gólů na prvním místě asi není, že?

Především ta, abych pomohl nějaké organizaci mužstva a přispěl i ke zvýšení kvality hry. Jinak hraji na pozici stopera, takže se pro mě nic nezměnilo, ale rád bych se časem dostal na pozici středního záložníka, kterého jsem také hrával na Slovensku.

Co děláte ve volném čase kromě fotbalu?

Trávím jej především se svým synem, přítelkyní a rodinou. Najdu si čas i na jiné sporty, ale především jsem teď oddychoval a odpočíval před novým startem života.

Fotbal v Kosmonosech asi na uživení nebude. Máte už nějakou práci?

O práci zatím jednám. Ale těším se na to a věřím, že do toho zapadnu a bude vše klapat, jak má.