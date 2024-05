Čtyři góly v jednom utkání, to se nepovede každý den. Své o tom ví o fotbalista Slovče Jan Knobloch. „Nepamatuji si, kdy se mi toto povedlo naposledy. Asi to bylo někdy za žáky,“ uvedl ofenzivní hráč, který se zřejmě vyhne i placení do hráčské pokladny. „Nikdo mi nic nehlásil, takže to snad projde v klidu,“ culil se zkušený matador. „Všichni byli hlavně rádi, že jsme naši snahu nějak zúročili.“

Fotbalista Jan Knobloch (v rudém)Zdroj: Deník/Vladimír MalinovskýDo týmu Slovče přišel v zimě z divizní Dobrovice. Dost překvapivý sešup z divize rovnou do třetí třídy. Důvody jsou ale pochopitelné. „Bylo to z pracovních důvodů. V Boleslavi jsem dostal více práce a už jsem nestíhal tréninky. Proto jsem šel hrát do nižší soutěže,“ řekl Knobloch, který ve Slovči s fotbalem začínal. Pracuje jako fitness trenér a v klubu FK Mladá Boleslav jako kondiční trenér tamní mládežnické akademie.

Že by svoji kariéru ukončil tam, kde s ní začínal, o tom rozhodně přesvědčený není. „Říkal jsem, že si chci za Sloveč ještě jednou zahrát. A to se stalo. Ale nevím, jestli to bude poslední štace. Tím si nejsem jistý. Chybí mi ambice o něco hrát. Možná bych se přesunul někam blíže mému bydlišti,“ řekl čtyřicetiletý fotbalista, který bydlí v Lysé nad Labem.

Knobloch v Mladé Boleslavi také trénoval mládežníky, nyní je kondičním trenérem. „Pomáhal jsem u hráčů kategorie U13. Poté jsem začal dělat kondičního trenéra u mladších kategorií, teď jsem u starších až po třetiligové béčko,“ řekl muž, kterého fotbal stále naplňuje. „Baví mě to, protože jsem u dospělého fotbalu. Více mě ale stále baví fotbal jako takový, spíše z trenérského pohledu,“ nezakrývá Knobloch, že by se ještě rád věnoval koučinku.

Ve své kariéře fotbalisty toho zažil více než dost. Prošel řadou klubů, mezi nimiž byly třeba Slavia Praha, Viktoria Žižkov, slovenské Michalovce, Benátky nad Jizerou, Dobrovice, Ostrá, Převýšov nebo Union Cheb. V sedmnácti letech nakoukl do ligového áčka Slavie, byl také na testech v anglickém Tottenhamu. „Byl to neskutečný zážitek a nakouknutí do toho, co je opravdu profesionalismus. Bylo skvělé si zahrát a zatrénovat s hráči, jako byli Rebrov, Sheringham, King,“ zavzpomínal Jan Knobloch na své mládí a parádní zážitek.

Podařených a oblíbených fotbalových adres bylo více než dost. „Těch oblíbených štací bylo víc. Moc rád vzpomínám na oboje moje nakukování do ligových týmů. Nejlepší partu jsem zažil asi v Chebu a v béčku Žižkova, kde bych řekl, že jsme měli minimálně druholigový tým. A krásné vzpomínky mám na vyřazení Slavie z poháru Převýšovem,“ usmál se borec, který má rád hovězí steak a pivo Lanýž.

Jeho kariéra se dá považovat jako úspěšná, on sám to ale vnímá jinak. „Asi jsem čekal daleko víc,“ přiznal. „V mládeži jsem měl stoprocentně našlápnuto výš. To ale nedopadlo. Fotbal mě ale stále baví na všech úrovních,“ dodal Jan Knobloch.