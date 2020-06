Ondrášovka Cup vyvrcholí v Benešově, na turnaj plný hvězd míří i tým Boleslavi

Hned dva finálové turnaje Ondrášovka Cupu, který je oficiálním Pohárem mládeže FAČR U8 – U13, bude od pátku do pondělí hostit Benešov. Utkají se zde hráči do osmi a do jedenácti let.

Druhý den turnaje Ondrášovka Cup v Šumperku. Domácí vybojovali stříbro. | Foto: Deník / Miroslav Pergl

Rozhodující duely v obou kategoriích uzavřou letošní seriál celkem šesti finálových turnajů Ondrášovka Cupu, který je v současnosti nejvýznamnější mládežnickou fotbalovou soutěží v České republice. Po dlouhém fotbalovém půstu organizátoři připravili nejen krásné fotbalové souboje plné emocí, ale také setkání s plejádou současných i minulých hvězd českého fotbalu. Zápasy kategorie U8 se na benešovském stadionu za přítomnosti kamer České televize odehrají v pátek a v sobotu, hráči kategorie U11 se utkají v neděli a pondělní. Vzhledem k aktuální situaci dlouho nebylo jisté, jestli bude možné finálové turnaje odehrát. O to větší je radost organizátorů nad tím, že vše nakonec klaplo: „Dělali jsme, co se dalo, abychom jednak zajistili bezpečí mladých hráčů, a zároveň jim nevzali možnost změřit síly s vrstevníky z celé republiky, včetně přípravek velkých ligových klubů,“ říká manažer projektu Petr Lacina. Zároveň ale organizátoři slibují dodržení všech bezpečnostních pravidel. „Diváky na zápasech rádi uvítáme, budeme ale zároveň pečlivě sledovat dodržení počtu osob podle aktuálního vládního nařízení,“ ujišťuje Petr Lacina, současně přidává. „Všechny doposud odehrané finálové turnaje přinesly úžasné emoce a všem účastníkům spoustu zážitků. Navíc diváci, rodiče, trenéři i samotní hráči vytvořili na každém turnaji fantastickou atmosféru, na kterou se bude určitě dlouho vzpomínat,“ zmínil krásnou atmosféru na všech turnajích Petr Lacina. Titul gardám uloupili Broďáci, obhájce skončil čtvrtý, domácí pátí Přečíst článek › Ti, kteří přijdou, se můžou těšit na opravdové fotbalové hody. Na turnaj U8 se přijde podívat jeden z nejslavnějších ostravských hráčů a trenérů všech dob, internacionál Verner Lička, současný kouč reprezentace do 17 let Petr Havlíček a bývalý trenér Sparty a současný kouč reprezentační osmnáctky David Holoubek. Los finále U8 (26. a 27. června)



Skupina A: Sparta Praha, Zbrojovka Brno, Baník Sokolov, FK Šternberk, FK Neratovice-Byškovice, JFA České Boudějovice.



Skupina B: FK Pardubice, Baník Ostrava, 1.FK Příbram, 1. FC Poruba, SK Benešov, FC Táborsko.



Skupina C: Bohemians Praha, SK Uničov, Slavia Praha, Sokol Dubné, MFK Chrudim, Viktoria Žižkov.



Skupina D: FK Mladá Boleslav, FC Slovácko, Tempo Praha, FC Vítkovice 1919, FC Hlinsko, Sparta Kolín.



Los finále U11 (28. a 29. června)



Skupina A: FC Slovácko, FK Ústí n. L., Sokol Olšany, FC Vítkovice 1919, ABC Braník, Baník Sokolov.



Skupina B: Dukla Praha, Zbrojovka Brno, FK Pardubice, Žďas Žďár n. S., Motorlet Praha, SK Uničov.



Skupina C: Sparta Praha, Spartak Choceň, Bohemians Praha, Vysočina Jihlava, FC Hradec Králové, SK Benešov.



Skupina D: Slavia Praha, Sigma Olomouc, FC Písek, Slezský FC Opava, SK Solnice, Viktoria Žižkov. „Od dob, kdy jsem aktivně hrál ligu, se fotbal samozřejmě hrozně změnil. To, co ale naštěstí zůstává, je nadšení mladých kluků pro sport a chuť si zahrát o vítězství. Je moc dobře, že podobné vlastnosti v nich Ondrášovka Cup pomáhá pěstovat a rozvíjet,“ chválí olympijský vítěz z roku 1980 a autor více než 100 ligových gólů Verner Lička. Ani o dva dny později nepřijdou diváci zkrátka. Do Benešova dorazí legendy české reprezentace a fotbalové ligy, Libor Sionko a Tomáš Zápotočný. A k tomu dva špičkoví trenéři – současný reprezentační kouč Jaroslav Šilhavý a trenér reprezentace do 20 let Jiří Žilák. „Samozřejmě je v takhle raném věku brzo tipovat, kdo z kluků se jednou prosadí na mezinárodní scéně. Ale už teď se můžou učit základním návykům, disciplíně a smyslu pro fair play, který jednou využijí třeba právě v reprezentaci,“ dodává Jaroslav Šilhavý. I když je letos v Ondrášovka Cupu spousta věcí jinak, jedna z nich se nemění. I tentokrát nabídne přímý vstup z turnaje ve svém programu Česká televize. „Jde o projekt, který má podle nás velký smysl. Je skvělé, že i přes nedávnou koronavirovou krizi si budou moct mladí fotbalisté zahrát a ukázat veřejnosti, kam se za minulou sezonu posunuli. A není přitom vůbec důležité, jestli z nich budou jednou reprezentanti nebo si jen odnesou krásné vzpomínky a sportovního ducha,“ uzavírá známý moderátor Pavel Čapek, který bude přenosy komentovat. Od roku 2013 se k projektu mládežnických turnajů Ondrášovka Cup přihlásilo mnoho osobností, které se staly jeho ambasadory. Patří sem mimo jiné Jaroslav Hřebík (ředitel úseku mládeže AC Sparta Praha), Josef Hušbauer (reprezentant ČR, hráč Dynama Drážďany), Tomáš Hübschman (bývalý reprezentant ČR a hráč FK Baumit Jablonec) nebo Jakub Kohák (herec, režisér, velký fotbalový fanoušek a „odborník“). Kuželkáři řešili samotnou existenci, teď se chlubí moderním stánkem Přečíst článek ›

Autor: Redakce