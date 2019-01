Střední Čechy /UVNITŘ ČLÁNKU ANKETA/ – Třináct rozhodčích, namočených do korupční aféry v krajském fotbale, bude rozhodovat zápasy středočeských soutěží o nadcházejícím víkendu. Přestože jejich jména jsou po zahájení hlavního soudního přelíčení případu už několik dní veřejně známa, tak komise rozhodčích Středočeského krajského svazu musí podle slov svého šéfa ctít presumpci neviny.

Ilustrační foto | Foto: Deník/ Michal Fanta

„Nevím, co měli či neměli udělat. Neznám důkazní situaci a musím respektovat presumpci neviny. Nemohu na základě toho, že někdo někde něco říká, neobsadit rozhodčího. To nelze," vysvětloval v úterý Deníku předseda komise krajských sudích Pavel Mareš, proč neuvažuje o tom, že by dotyčné sudí vynechal v obsazení. Jeho slova potvrzují už zveřejněné delegace nadcházejícího víkendu. Rozhodčí, kteří podle zjištění policie měli během roku 2013 za úplatky od funkcionářů přislíbit zmanipulování celkem deseti zápasů nižších krajských soutěží, v obsazení jednotlivých zápasů nechybějí.

Pětice Zuskin, Kovář, Richtár, Tvaroh a V. Šesták stihne v dospělé kategorii během nadcházejících dvou dní dokonce dvě utkání, Milan a Karel Macháčkové si zapískají mládežnické soutěže. Nic na postoji komise nemění ani obava z případných negativních reakcí směrem k sudím, které mohou od sportovní veřejnosti přijít i podle Pavla Mareše. „Dokud není pravomocné rozhodnutí, těžko s tím můžeme něco dělat," zopakoval, že svaz není žádnou procesní stranou řízení a nedisponuje tedy oficiálními informacemi.

V souvislosti s kauzou, která se ze soudní síně poté, co si soudkyně Okresního soudu v Mělníku vyžádala další dokumenty a odročila líčení zatím na neurčito, přesunula v posledních dnech také do médií, pak podle Marešových slov žádný z rozhodčích během podzimní části dobrovolně neukončil svou činnost. V pískání na úrovni kraje z obžalovaných od začátku aktuální sezony nepokračuje jen trojice Jan Beran, Aleš Chaloupka a Bianka Hofrichterová (dříve Joglová).

A co na to, že jejich zápasy budou rozhodovat sudí, kteří se v souvislosti s touto činností dostali před soud, říkají v některých klubech? Například trenér přeborové Vykáně Fabio Leggeri, jehož tým by měl přivést k utkání v Tuchlovicích sudí Petr Zuskin, v tom nevidí problém. „Je nutné vědět, kde je pravda. Nyní je to celé teprve na začátku a nic není rozhodnuté. Myslím, že by měli normálně pískat. Nevidím důvod, proč ne. Nevím, co jiného k tomu říct."

V Luštěnicích se představí mimo hostů z Doks hned dva sudí spojovaní s kauzou – Václav Petýrek jako hlavní a Jan Chrudimský jako asistent. Předseda domácího klubu Jakub Jakubův k tomu odmítl komentář i s ohledem na nelichotivé postavení mužstva v tabulce. Stanislav Machulka, sekretář klubu z Kladenska, se výroků na adresu sudích rovněž zdržel. O kauze totiž prý až dosud vůbec nevěděl a raději si počká, jaký výkon muži v černém v utkání předvedou.

Že domácí zápas s Velimí bude mít v rukou Petr Hůla, neřeší ani Karel Grabmüller, trenér rovněž A-třídní Pšovky Mělník . „Nevím, co na to říci. Ale předpokládám, že proběhne vše podle regulí a pravidel."

Nezbývá, než věřit v to samé…

Obžalovaní rozhodčí v akci o víkendu 7. a 8. 11.

Krajský přeborTuchlovice – Vykáň (hlavní Zuskin)

Beroun – Hostouň (asistent Fejfar)



I. A třídaLuštěnice – Doksy (hlavní Petýrek, asistent Chrudimský)

Černolice – Všenory (hlavní Kotlár)

Pš. Mělník – Velim (hlavní Hůla)

Jesenice – Hvozdnice (asistent Březnovský)

Mníšek – Zavidov (asistent Kovář)

Klecany – Libice (asistent Richtár)

Dl. Lhota – Horky (asistent Tvaroh)

Slaný – Poříčany (delegát Sova)



I. B třídaTýnec – Jankov (hlavní Kovář)

Tochovice – Březnice (hlavní V. Šesták)

Sedlčany B – Sp. Příbram B (hl. V. Šesták)

Braškov – Unhošť (asistent Tvaroh)

Divišov – Struhařov (asistent Zuskin)

Dobříč – Cerhovice (asistent Tvaroh)

St. Boleslav – Záryby (asistent Richtár)