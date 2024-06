Ve "východočeské" skupině čtvrté nejvyšší soutěže bylo mezi dvěma ročníky poměrně rušno. V Kosmonosech a Dobrovici se mohou těšit a chystat na z třetiny obměněné startovní pole.

Do céčka vedení soutěží zařadilo na jaře třetiligové Přepeře. Ze skupiny B byl převelen Brandýs nad Labem - k nelibosti tamního trenéra Michala Voljanského: „Osobně budu zklamaný, do skupiny C jsem nechtěl,“ avizoval před aktivem. Nováčkové z nižších soutěží jsou v divizi C tři - Hrádek nad Nisou, Police nad Metují a Horní Ředice.

Kromě sestupujícího tria Čáslav, Spoje Praha a Letohrad uvolnila místo i nejlepší dvojice minulého ročníku. Ústí nad Orlicí a Benátky se nově budou potkávat v ČFL B. Na reprízu jejich nedávného souboje dojde u Jizery dokonce hned v prvním podzimním kole. V Benátkách se po sezoně netajili tím, že Ústí si v jejich očích postup absolutně nezasloužilo. „Asi všichni víme, jak jsme nasbírali body my a jak je nasbíralo Ústí," popíchl ne zrovna oblíbeného soupeře třeba trenér Tomáš Staněk.

Hlavní událostí posledních hodin před aktivem ovšem bylo "soudní navrácení" FC Robstav do ČFL. Právě na jeho úkor původně dodatečně postoupily Benátky. Aby se třetí liga hrála celkově v sudém počtu týmů, byl povolán i pátý nejlepší celek uplynulé divize - Kladno. V jednotlivých skupinách se tak bude hrát v sedmnácti a jeden z týmů čeká v každém kole volný los.

V Pardubicích na béčku startující Mladé Boleslavi B tak přibyli hned dva noví středočeští rivalové, z toho jeden okresní. V roli největšího papírového favorita půjdou do soutěže Zápy. Poslední vítěz skupiny B Velvary sice v baráži nepřemohl rezervu pražské Slavie, ale nově okusí skupinu A, kam zamířili i exdruholigoví profíci z Příbrami.

Obsazení soutěží a losovací čísla pro sezonu 2024/2025

ČFL B

1 TJ Sokol Živanice

2 FC Slovan Liberec B

3 FK Jablonec B

4 FC Hradec Králové B

5 FK Arsenal Česká Lípa

6 FK Pardubice B

7 SK Benátky nad Jizerou

8 SK Kladno

9 SK Sokol Brozany

10 volné číslo

11 FK Teplice B

12 TJ Jiskra Ústí nad Orlicí

13 FK Mladá Boleslav B

14 SK Zápy

15 FK Viagem Ústí nad Labem

16 FK Baník Most - Souš

17 FK Chlumec nad Cidlinou

18 FK Sparta Kolín

DIVIZE C

1 FC Slavia Hradec Králové

2 FC Hlinsko

3 TJ Velké Hamry

4 RMSK Cidlina Nový Bydžov

5 FK Turnov

6 SK Benešov

7 FK Přepeře

8 SK Vysoké Mýto

9 MFK Chrudim B

10 FK Dobrovice

11 MFK Trutnov

12 FK Slovan Hrádek nad Nisou 1910

13 Spartak Police nad Metují

14 SK Kosmonosy

15 FK Horní Ředice

16 FK Brandýs nad Labem