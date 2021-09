Fotbalisté Záp se mohou těšit na dalšího atraktivního soupeře, po Žižkovu jim los poháru přisoudil do cesty Hradec Králové. | Foto: Deník/Luboš Kurzweil

Šestice středočeských klubů v pátek s větším či menším napětím sledovala los třetího kola Mol cupu. Ten byl asi nejštědřejší k třetiligovému Slovanu Velvary, na jehož hřišti vstoupí do letošního programu domácího poháru úřadující mistr Slavia Praha.

