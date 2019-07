Jak dopadnou Češi tentokrát? Při losování skupiny B měli docela štěstí. Chytili sice abnormálně silnou Francii, ale také Nory a Iry. Kvalitní, nicméně hratelné týmy. V áčku by narazili na Arménii, Portugalsko, Itálii a Španělsko. „Dopředu jsem si říkal, že bych si dovedl představit skupinu podobného složení. Určitě jsem si nepřál skupinu, v níž bychom měli tři velké favority. Na první pohled to tedy vypadá o něco schůdněji než áčko,“ říká trenér Jan Suchopárek.

Nejslavnější kladenský odchovanec za posledních padesát let uspěl už jako hráč a dokonce má stříbro z Eura 1996. Jako trenér od počátku inklinoval k mládežnickým výběrům, tam sbírá největší úspěchy. Největší právě před dvěma roky, když s partou kolem vlasatého Alexe Krále, dnes velké opory Slavie, postoupil v Gruzii ze skupiny a v semifinále smolně padl 0:1 s Anglií.

Možná proto tým vzal na závěrečné soustředění opět do míst, kde vyrůstal a žije dodnes. „Nebylo by špatné na předloňský rok navázat,“ usmívá se Suchopárek.

NA LAVIČCE LEGENDY

V golfovém areálu Botanica v Horním Bezděkově se reprezentační týmy různých sportů objevují pravidelně, teď jsou to mladí fotbalisté. A nejen mladí, ve vedení mužstva se objevují i další legendy. Suchopárkovým asistentem je jeho někdejší kolega z obrany národního týmu Michal Horňák, patronem týmu je pak Jan Koller. Nejlepší střelec v historii národních týmů Československa i Česka (55 gólů) má hodně aktivit, přesto se mužstvu rok a půl věnuje a věří, že v Arménii bude úspěšný. „Tohle mužstvo už ukázalo postupem přes Anglii a další země, že v kritických momentech umí zabrat a těžké zápasy zvládnout. I díky tomu v něm panuje dobrá atmosféra,“ míní patron týmu.

V Arménii čekají na Čechy obrovská vedra, bývá tam až čtyřicet stupňů ve stínu. I proto trenér Jan Suchopárek nejásal nad tím, že v době vrcholících příprav v Čechách teploty opadly. „Na jednu stranu je to pro fotbal skoro ideální, ale v Arménii budou úplně jiné podmínky a my na ně mohli být lépe nachystáni. Nicméně podle posledních zpráv by tam mělo být kolem třiceti stupňů, s tím si snad nějak poradíme,“ doufá muž, jenž se při losu po dvaceti letech setkal s někdejším spoluhráčem ze Štrasburku Lionelem Rouxelem, dnes trenérem velkého favorita šampionátu – Francie.

Zda Suchopárkův tým může také uspět a navázat na dva roky starý úspěch v Gruzii, kde Češi vypadli až v semifinále s Anglií jedinou brankou těsně před koncem, to si netroufá říci. Ani to, zda součastní hráči naváží na úspěchy svých předchůdců, z nichž se Alex Král probil do základní sestavy Slavie i národního týmu a další jako Šašinka, Holík, Chaluš, Granečný či Sadílek jsou také na velmi dobré cestě.

„Začínají hrát ligové soutěže, minimálně za posledních půl roku tam načerpali dobré zkušenosti. Věřím, že psychicky nám pomůže i postup přes Anglii, byť byl trochu šťastný,“ dodal Jan Suchopárek.

Jeho tým odlétá do Arménie ve čtvrtek 11. července. V Jerevanu pak odehraje zápasy v základní skupině proti Francii (15. 7.), Norsku (18. 7.) a Irsku (21. 7.).

Nominace na ME v Arménii

Brankáři: Lumír Číž (Baník Ostrava), Matěj Kovář (Manchester United), Jan Vyklický (SFC Opava) – jeden vypadne – poz. red.).

Obránci: Daniel Finěk (FC Hradec Králové), Michal Fukala (Slovan Liberec), David Heidenreich (Atalanta Bergamo), Lukáš Hušek (Leicester City), Zbyněk Konopásek (Sparta Praha), Václav Míka (Viktoria Plzeň), David Zima (Sigma Olomouc).

Záložníci: Filip Kaloč (Baník Ostrava), David Macháček, Michael Hönig (oba Slavia Praha), Patrik Slaměna (Fastav Zlín), Tomáš Solil (FK Pardubice), Tomáš Zlatohlávek (Sigma Olomouc), Michal Kohút (1.FC Slovácko), Jakub Selnar (Viktoria Plzeň).



Útočníci: Tomáš Kepl (Viktoria Plzeň), Vasil Kušej (Dynamo Dresden), David Píchal (1. SK Prostějov).