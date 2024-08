Fotbalisté FK Mladá Boleslav se dozvěděli své soupeře v Konferenční lize. V domácím prostředí v Hradci Králové se utkají s Betisem Sevilla, Luganem a Jagiellonia, zatímco venkovní zápasy je zavedou na půdu Molde, Guimarãese a arménského Noah. Brankář Matouš Trmal se tak vrátí do známého prostředí.

Mladá Boleslav se do hlavní fáze některého z evropských pohárů prokousala po dlouhých sedmnácti letech. Před zraky prezidenta klubu Davida Trundy byl Středočechům v Monte Carlu jako první vylosován hned ten nejatraktivnější soupeř.

I podle koeficientu, podle kterého bylo 36 účastníků při losu rozděleno do šesti výkonnostních košů, jím je jednoznačně Real Betis Sevilla.

Na španělský klub se mohou fanoušci těšit v Malšovické aréně v Hradci Králové. Stejně jako na švýcarské Lugano a polský tým Jagiellonia.

Mimochodem právě u našich severních sousedů ve Vratislavi celá soutěž na konci května vyvrcholí finálovým zápasem.

Trojice venkovních zápasů Bolku zavede do rozmanitých a na cestování náročných koutů Evropy, konkrétně do norského Molde, portugalského Guimarãese a arménského Noah.

Pro současného gólmana FKMB Matouše Trmala bude speciální zápas s portugalskou Vitórií, za ní totiž chytal po přestupu ze Slovácka.

Do Portugalska odešel v srpnu 2020. V červenci 2022 odešel z Vitória Guimaraes na hostování do Club Sport Marítimo, kde svoji portugalskou misi ukončil a vrátil se do Česka. Na počátku července 2023 se s vedením FK Mladá Boleslav domluvil na tříleté smlouvě.

Konferenční liga se stejně jako další evropské soutěže bude hrát od této sezony novým formátem. Všem týmům přisoudil los v ligové fázi jednoho soupeře z každého ze šesti výkonnostních košů.

Všechna mužstva odehrají tři zápasy doma a tři venku. Výsledky se započítají do celkové tabulky, osm nejlepších postoupí přímo do osmifinále, dalších 16 celků bude hrát 1. kolo play off. Finále se uskuteční 28. května ve Vratislavi.