Fotbalisté Mladé Boleslavi v odvetě 2. předkola Konferenční ligy zvítězili 1:0 na hřišti litevského Transinvestu a postoupili do další fáze. Favorit dvojutkání navázal na domácí výhru 2:0. Ve Vilniusu dnes rozhodl jediným gólem v 78. minutě střídající útočník Matyáš Vojta.

Svěřenci kouče Davida Holoubka musejí na cestě do hlavní soutěže vyřadit ještě dva soupeře. Ve 3. předkole narazí na lepšího z dvojice Černo More Varna - Hapoel Beer Ševa. Úvodní duel skončil bez gólů, odveta se hraje od 19:30.

Předposlední tým litevské ligy nastoupil oproti prvnímu utkání se dvěma změny v základní sestavě, trenér Holoubek udělal tři. Zraněného kapitána Matějovského nahradili v záloze Langhamer a Mareček, autor všech tří branek v nedělním ligovém duelu se Slováckem. V útoku dostal poprvé šanci v A-týmu od začátku osmnáctiletý Buryán.

Transinvest přivítal Mladou Boleslav na umělé trávě na stadionu LFF ve Vilniusu, protože jeho hřiště nesplňuje podmínky UEFA. Zatímco doma český tým v úvodním dějství dvakrát skóroval, dnes se neprosadil, přestože zahrozili oba střelci z minulého týdne. Ve 12. minutě vyzkoušel Čupičovu pozornost přímo z rohu Kušej a vzápětí srbský gólman ani nemusel zasahovat proti Ladrově nepřesnému voleji z vyložené pozice na zadní tyči.

V 19. minutě se dostal k hlavičce domácí Pires, ani on však branku netrefil. V 26. minutě vypálil z velké dálky Mareček, Čupič byl ale dnes jistější než před týdnem, kdy velkou chybou nabídl soupeři úvodní gól. Krátce před pauzou neuspěl ani Kušej v podobné příležitosti jako v úvodu Ladra.

Domácí debutant v pohárech hrál s favoritem po změně stran vyrovnanou partii, nedostával se ale do gólových šancí, které by ho vrátily do hry o postup. Zkraje druhého poločasuto zkoušeli z dálky Devens s Piresem, jejich pokusům chyběla razance.

Nepříliš atraktivní průběh pokračoval a čtvrthodinu před koncem mohla přijít pro Mladou Boleslav komplikace. Brankář Trmal jen vyrazil před sebe dalekonosnou střelu Radčenka a nejlepší střelec litevské ligy Devens měl na noze gól, v pádu ale míč pořádně netrefil.

Jistotu přece jen dal favoritovi v 78. minutě Vojta, jenž zblízka z velkého úhlu nekompromisně o břevno překonal Čupiče. Dvacetiletý útočník, který jarní část minulé sezony strávil na hostování v druholigovém Varnsdorfu, si připsal premiérový zásah v A-týmu. V nastavení mohl skóre navýšit John, samostatnou akci ale zakončil střelou mimo.

Mladoboleslavští postupem přes vítěze Litevského poháru oslavili návrat do Evropy po pěti letech. Skupinu si zahráli pouze v sezonách 2006/07 a 2007/08 v někdejším Poháru UEFA. Středočeši ve 3. předkole Konferenční ligy doplnili Baník Ostrava, který přešel přes arménský tým Urartu.

FK Transinvest - FK Mladá Boleslav 0:1 (0:0)

Branka: 78. Vojta. Rozhodčí: MacDermid - Potter, Rae (všichni Skot.). ŽK: Malžinskas, Eduardo, Čivilis, Kiselevskis, Devens - Buryán, Kušej. První zápas 0:2, postoupila Mladá Boleslav.

Transinvest: Čupič - Čivilis, Šveikauskas, Malžinskas (79. Kaškelevičius) - Stočkunas, Eduardo (61. Kawači), Pilibaitis (79. Sakurai), Radčenko, Sato (61. Kiselevskis) - Pires (76. Kružikas), Devens. Trenér: Grudzinskas.

M. Boleslav: Trmal - Kostka, Suchý, Král, Fulnek - Vydra (84. Sakala), Langhamer - Buryán (46. John), Mareček (65. Mašek), Kušej (79. Stránský) - Ladra (65. Vojta). Trenér: Holoubek.