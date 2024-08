Bezbrankový poločas sice dával po týden staré remíze 2:2 naději oběma týmům, ale do druhého poločasu vletěla Boleslav jak rozvodněný Dunaj a v 55. minutě vedla po gólech Jawa a Králika 2:0.

V nastaveném čase na konečných 3:0 zvýšil Matěj Pulkrab. A bylo hotovo.

Jde o první úspěch nového trenéra, Švéda Andrease Brännströma. Ten o víkendu překvapivě nahradil Davida Holoubka, který měl hlavní trenérský podíl na postupu týmu až do předsíně evropského poháru.

Hosté přitom v prvním poločase stejně jako před čtrnácti dny v Bulharsku nebyli lepším celkem. Na rozdíl od zápasu s Beer Shevou však drželi bezbrankovou remízu. Domácí měli v úvodním dějství herní i střeleckou převahu, největší šanci si však připsal boleslavský útočník Lamine Jawo. Jeho hlavičku ale domácí brankář vytěsnil nad břevno.

Jawo se ale gólu dočkal krátce po obrátce, když si ve 48. minutě navedl míč před vápnem na prostředek hřiště a krásnou dělovkou otevřel skóre. Ještě veseleji bylo pro hostující barvy v 55. minutě, když se po Ladrově standardce ze strany hřiště hlavou prosadil stoper Králik.

FK Mladá Boleslav si náskok zkušeně hlídal až do samotného konce zápasu, kdy navíc ještě v nastavení přidal třetí gól Matěj Pulkrab.

Fotbalisté a fanoušci Boleslavi se tak mohou těšit los hlavní fáze soutěže, kde nebude v osudí jejich klub chybět. Stejně jako londýnská Chelsea, italská Fiorentina nebo španělský Betis a řecký Panathinaikos. Domácí zápasy však bude muset hrát Boleslav kvůli nízké kapacitě vlastního stadionu v Hradci Králové.

Jména šesti soupeřů pro nově zavedenou ligovou fázi Konferenční ligy se Středočeši dozvědí při pátečním losování. To začíná ve 14.30 a k vidění bude na programu Nova Sport 3.

Ohlasy po utkání

Andreas Brännström (trenér Mladé Boleslavi): "Očekávali jsme znovu hodně fyzicky těžký zápas, tomu jsme i uzpůsobili sestavu. Pro některé hráče to byl největší zápas, jaký kdy hráli. Cítil jsem to napětí, i proto jsem se snažil směrem k týmu působit co nejklidněji. V prvním poločase jsme mohli hrát lépe, na druhou stranu jsme si velmi dobře poradili s jejich silnými útočníky. Musím ocenit všechny hráče, nebyla to pro ně jednoduchá situace. Museli se během dvojzápasu vypořádat se změnou kouče, měli jsme společně jen tři tréninky. Poděkování zaslouží i realizační tým a bývalý trenér, vybudovali tu mužstvo s velkým srdcem. Pro celý klub je to velký úspěch. Takové výsledky ve fotbale neslavíte každý den, v tomhle jsem měl štěstí."

Marek Suchý (obránce M. Boleslavi): "První půli jsme se do toho těžko dostávali, vázla nám kombinace, nedokázali jsme udržet míč. Nebyli jsme spokojení, ale udrželi jsme 0:0, což bylo důležité. V kabině jsme si něco řekli, druhou půli jsme začali výborně a po prvním gólu už se to obrátilo k nám. Paks se samozřejmě do nějakých šancí dostal, je to play off Konferenční ligy, soupeř svou kvalitu měl. Ale jinak jsme se snažili hrát kompaktně, odehráli jsme to jako tým skvěle. Velký dík patří i fanouškům, jsme rádi, že jsou tím také trochu pobláznění a přijedou nás podpořit v takovém množství."

