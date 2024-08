Konferenční liga se od letošní sezony mění, podobně jako slavnější Evropská liga nebo bájná Liga mistrů. Z minulosti známé skupiny nahrazuje ligová fáze a jedna velká tabulka všech 36 účastníků. Ti jsou rozděleni do šesti košů (podle koeficientů), z každého Boleslavští (4. koš) narazí na jednoho.

Revoluční formát přinese i další podstatnou novinku. Každý tým odehraje od 3. října do 19. prosince šest zápasů: tři doma a tři venku. Přímo do osmifinále postoupí nejlepších osm celků, celky z 9. až 24. místa čeká play-off, posledních dvanáct končí.

Na rozdíl od let minulých už se horší týmy nepřesouvají do jiných soutěží. Liga mistrů, Evropská liga i Konferenční liga zůstávají uzavřené jen pro původní účastníky.

Poslední hodiny před losovacím aktem, který proběhne částečně ručně a za pomocí počítačového softwaru, fanoušci zajisté stráví debatou o soupeřích. Ale je tady ještě jedna novinka - "hračka", simulátor, který umožňuje namodelovat celou hlavní fázi.

Tady nabízí jednu z nejatraktivnějších skupin pro Bolku: Betis Sevilla, Başakşehir Istanbul, Rapid Vídeň, Cercle Bruggy, Panathinaikos Atény a Celje. A to může z prvního koše přijít klidně i slavná Chelsea.

Přesný kalendář všech zápasů zveřejní UEFA až v sobotu, aby zabránila kolizi se zápasy v jednotlivých pohárových soutěžích.

Mladá Boleslav je jediným českým účastníkem v hlavní fázi Konferenční ligy. Na startu předkol byl i ostravský Baník. Přejít přes všechny nástrahy se mu ale nepodařilo. Neměl ani takové štěstí na los a ve 3. předkole na penalty smolně vypadl s Kodaní. Mimochodem, právě dánský velkoklub je také v osudí.

Koš 1: Chelsea (ENG), Kodaň (DEN), Gent (BEL), Fiorentina (ITA), LASK Linec (AUT), Real Betis Sevilla (ESP)

Koš 2: Başakşehir Istanbul (TUR), Molde (NOR), Legia Waršava (POL), Heidenheim (GER), Djurgården (SWE), APOEL Nicosia (CYP)

Koš 3: SK Rapid Vídeň (AUT), Omonoia Nicosia (CYP), Helsinki (FIN), Vitória Guimarães (POR), Astana (KAZ), Olimpija Ljubljana (SVN)

Koš 4: Cercle Bruggy (BEL), Shamrock Rovers (IRL), The New Saints (WAL), Lugano (SUI), Hearts (SCO), Mladá Boleslav (CZE)

Koš 5: Petrocub (MDA), St. Gallen (SUI), Panathinaikos Atény (GRE), TSC (SRB), Borac (BIH), Jagiellonia (POL)

Koš 6: Celje (SVN), Larne (NIR), Dinamo-Minsk (BLR), Pafos (CYP), Víkingur (ISL), Noah (ARM)