Heerenveen/ Bývalý fotbalový obránce Mladé Boleslavi se v Nizozemsku postupně zabydluje.

Milan Kopic ještě v boleslavském dresu. | Foto: František Stýblo

Bývalý obránce FK Mladá Boleslav Milan Kopic je v poslední době třetím fotbalistou, který zkusí zahraniční angažmá. Po Peckovi a Matějovském zamířil mladý stoper do prvoligového nizozemského Heerenveenu, kterému se upsal na čtyři roky. Jak vzpomíná na Mladou Boleslav a jak se mu daří v novém působišti?

Jak vzpomínáte na své angažmá v Mladé Boleslavi?

Jen v tom nejlepším. Odchod do Mladé Boleslavi ze Sparty, kde jsem nehrál, byl pro mě jistým vysobozením. Dostal jsem se do základní sestavy, hrál evropské poháry, byla tam super parta. Nikdy na Boleslav nezapomenu.

Jak se připravujete na své první angažmá v zahraničí?

Hodně mi v Heerenveenu pomáhá Michal Švec, který je tu se mnou. Absovoval jsem i první tréninky a spoluhráči vypadají v pohodě. Zatím jsem maximálně spokojený.

S jakým cílem do Heerenveenu přicházíte?

Především bych se chtěl hned od začátku prosadit do sestavy a co nejdříve se naučit jazyk. To mám i zakotvené ve smlouvě. A pokud by se mi v Nizozemí dařilo, mohl bych třeba zamířit někam výše.

Jak se vám v Heerenvenu žije?

Jiří Rosický a Michal Švec mi pomohli zařídit nezbytné formality, což se týkalo bytu, telefonu s holandským číslem, internetu a auta. Heerenveen je malé, útulné městečko, bydlení máme skvělé a líbí se tu i moji přítelkyni. Jsem prostě nadšený, že to v Heerenveenu dopadlo!