Kolín, Dobrovice - Kolínský okresní státní zástupce Milan Hrubý vyřešil snahu o fotbalovou korupci podmínečným zastavením trestního stíhání. Šéf FK Kolín Zdeněk Hervert bude muset rok a půl myslet na to, že nesmí porušit zákon. Jinak by se mu k novému maléru přičetl i ten současný.

Šéf kolínských fotbalistů Zdeněk Hervert. | Foto: DENÍK/Michal Bílek

Šéf fotbalistů FK Kolín Zdeněk Hervert se prý přiznal, že chtěl úplatkem ovlivnit tři třetiligové zápasy. Před soud ale nepůjde.

Kolínský okresní státní zástupce Milan Hrubý totiž využil možnosti, kterou zákon nabízí, a podmínečně zastavil jeho trestní stíhání.

„Byly k tomu splněny všechny zákonné podmínky. Obviněný se přiznal, jeho jednáním nevznikla žádná škoda, nehrozilo mu více než pět let odnětí svobody a podmínečné zastavení trestního stíhání umožnily i okolnosti případu a také osoba obviněného, který byl dosud bezúhonný. Stanovil jsem zkušební lhůtu osmnácti měsíců. Maximálně byly možné dva roky, sáhl jsem tedy do horní hranice,“ podotkl Hrubý.

Co to znamená v praxi? Zdeněk Hervert může nadále působit ve fotbale, ale v průběhu jedno a půl roku se nejen v něm, ale i v civilním životě, nesmí dopustit protiprávního jednání. „Teprve potom se rozhodne, zda se osvědčil,“ doplnil žalobce Hrubý.

Hervert už v minulosti odmítl svou kauzu komentovat. A sdlínější nebyl ani v pondělí, když jsme jej kontaktovali. „Nemám k tomu co říci,“ zopakoval několikrát.

Chtěl prý svému klubu zajistit záchranu

Zdeňka Herverta obvinila protikorupční policie z trestného činu podplácení a hrozil mu až jeden rok vězení.

Na přelomu dubna a května letošního roku totiž chtěl údajně ovlivnit tři zápasy České fotbalové ligy, v níž FK Kolín působil a bojoval o záchranu.

Rozhodčí ale úplatek nepřijali, Kolín daná tři utkání nevyhrál a v červnu sestoupil do divize. A při činu měli Herverta chytit při utkání ve Varnsdorfu.

Svaz zatím kauzu nijak neřešil

A jaký bude trest pro klub? Odečtou se mu v novém ročníku divize body? Anebo by jej snad postihl ještě jeden sestup až do krajského přeboru? To zatím není jasné. Ovšem Josef Nikodém, vedoucí sekretář Řídící komise pro Čechy při Českomoravském fotbalovém svazu (ČMFS), sdělil, že se tím na svazu ještě zřejmě budou zabývat. Ale ne hned.

„Že orgány činné v trestním řízení případ ukončily, vím teď od vás. Určitě to tedy nenecháme bez povšimnutí, ale řešit to budeme až ve chvíli, kdy budeme mít oficiální informace,“ řekl Nikodém.

Nikodém označil teorii spiknutí proti Středočechům za nesmysl

Když kauza Zdeňka Herverta vypukla, okamžitě se ve fotbalových kuloárech oživily hlasy, které zákulisím kolovaly už od zimy. Totiž že tři středočeské kluby – třetiligový FK Kolín a divizní Dobrovice s Libiší – se dostaly kvůli kritice práce Řídící komise pro Čechy při Českomoravském fotbalovém svazu (ČMFS) a také komise rozhodčích do nemilosti fotbalových generalit. A že rozhodčí je na jaře potrápí tak, že spadnou. Přestože to svazoví funkcionáři popírají, fakt je jeden: k sestupům skutečně došlo.

Jako o bohapustých výmyslech hovoří o teorii komplotu Josef Nikodém, vedoucí sekretář české řídící komise ČMFS. „Ve fotbalovém zákulisí se toho napovídá spousta. Tohle je vymyšlené,“ řekl. Připustil sice, že například kolínský boss Hervert měl pro řídící komisi jisté návrhy, ale prý se vše řešilo v rámci dialogu. „O některých věcech jsme diskutovali, ale věcně a korektně, rozhodně to nešlo brát jako kritiku,“ uvedl Nikodém.

Jenže spekulacím o tom, že v kauze Hervert mají prsty svazoví činovníci i rozhodčí a vše bylo na oběť předem připravené, nahrává i to, že policie nechce zveřejnit, jaké důkazy pořídila a jak skandál rozkryla. „Přišli jsme na to díky vlastní operativě. Pochopte, nemohu vám říci víc, abychom si úplně nezavřeli cestu k důležitým informacím,“ řekl Roman Skřepek, mluvčí Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality Policie České republiky.

Často se v kuloárech v souvislosti s dlouhými prsty skloňuje i jméno rozhodčího Ivo Poláka z Prahy. Právě Polák totiž pískal utkání Kolína ve Varnsdorfu, kde policie chytila Herverta při činu. Polák, v civilu právník, ale spojitost odmítá. „Nic o kauze pana Herverta nevím. To utkání jsem řídil a myslím, že férově. Už mi kvůli této věci volalo několik fotbalových funkcionářů, ale já důrazně žádám, aby tato kauza nebyla spojována s mým jménem,“ řekl Deníku Ivo Polák. A tvrdí, že na předmětném utkání na severu Čech se s žádnými policisty nesetkal. „Ani před zápasem, ani při něm, ani po něm,“ dodal.

V Libiši na Mělnicku se k možnému spiknutí staví zdrženlivě. Zřejmě i proto, že kouč Jiří Kabyl sám patří mezi rozhodčí. „Něco jsem zaslechl, ale těžko se k tomu vyjadřuje,“ řekl Kabyl.

To v Dobrovici na Mladoboleslavsku jsou přímější. „Ty signály o odstřelu jsme měli celé jaro. Rozhodčí dokazovali hodně věcí. Kromě běžných zářezů si mohou vymyslet i gól! Smutné je, že si mohou dovolit vše a obrana proti tomu není,“ řekl bez vytáček prezident dobrovického klubu Josef Volf.

